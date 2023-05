Després de dies de caos a Rodalies, la ministra de Transports,, ha estat reprovada. Així ho ha decidit elaquest dimecres, a través d'una moció presentada per ERC que ha rebut 121 vots a favor, 113 en contra, i 19 abstencions. El text ha estat aprovat amb els vots d'i el, un cop les formacions han acordat un text transaccional. A través d'aquesta moció, el Senat reprova Sánchez "per la constanten la gestió de Renfe i Adif a Catalunya i altres comunitats autònomes, la incapacitat per adoptar mesures per afrontar les incidències i l'afectació diària a la qualitat del servei i la mobilitat de les persones viatgeres".Durant el debat al Senat, la portaveu d'ERC,, ha recordat que a Catalunya fa dècades que es viuen les "deficiències" en el servei de Rodalies, una situació que considera que la ministra de Transports "ha perpetuat". El portaveu de Junts al Senat,, ha donat suport a la iniciativa, però ha retret a ERC que hagi estat aprovant "tots els pressupostos generals de l'Estat" durant els últims anys "amb els ulls tancats". "El que ara ha canviat és que venen eleccions", ha dit.El senador del PPha justificat el suport del PP a la iniciativa perquè "els milions de ciutadans catalans no es mereixen una ministra" com Raquel Sánchez, però ha recordat que el servei de Rodalies de"és equiparable al català en avaries".Per contra, el diputat del PSOEha retret a ERC que "perverteixi" la "cooperació institucional" entre els dos governs per motius "electorals". "Actuen de manera oportunista", ha dit abans de retreure als republicans que hagin comptat amb el vot del PP.

ERC busca que el Congrés també reprovi aquest dijous la ministra de Transports. Els republicans votaran demà a favor de l'últim punt d'una moció del PP –centrada en habitatge- que demana explícitament la reprovació de la ministra. Previsiblement, el de la reprovació serà l'únic punt amb prou vots per prosperar.

A més, ERC defensarà la setmana que ve unaal Congrés per a la reprovació de la ministra on denunciarà la "constant deixadesa de funcions" de la titular de Transports. Segons els republicans, malgrat els oferiments d'ajuda per part de la Generalitat "l'actual ministeri prefereix una gestió pensada des de i per a Madrid, que no únicament és contrària als interessos dels territoris com Catalunya, sinó fins i tot al sentit comú".

