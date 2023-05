El Senat reprova la ministra Raquel Sánchez per la «constant ineficàcia» en la gestió de Rodalies

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, no només no ha gestionat bé el, sinó que a més ho ha fet amb una. Això és el que ha consensuat el Senat aquest dimecres al migdia. El text final de la moció quehan portat al ple de la Cambra Alta ha tirat endavant amb els vots de Junts, el PP, el PNB i l'Esquerra Confederal i, d'aquesta manera, la ministra Sánchez ha estatEn un principi, l'escrit de republicans i bascos reclamava la transferència íntegra del servei públic al Govern, però amb el temor que no acabessin trobant l'acord necessari perquè prosperés, han transaccionat un text alternatiu amb un únic punt, que és el que ha acabat generant consens. D'aquesta manera, s'ha acordat "reprovar" la ministra socialista per no haver estat capaç d'adoptaren la qualitat de les infraestructures i la mobilitat de les persones viatgeres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola