Xavi calma la set de títols del Barça: així s'ha llaurat una Lliga entre turbulències

Del cas Negreira a la Champions

Sense Alemany... i amb Messi?

Elha recuperat el tron de ladesprés de tres anys sense fer-ho, i superant així, d'alguna manera, la crisi que persegueix el club des dels últims dies de Josep Maria Bartomeu al capdavant de la presidència.ha silenciat els detractors amb el 27è trofeu del campionat domèstic, un triomf llaurat gràcies al domini exercit després del. El tècnic deha aconseguit que la plantilla s'aïllés de la situació extraesportiva, marcada per la crisi econòmica que pateix el club i el dany reputacional vinculat al cas Negreira Després d'una primera temporada a la banqueta del Barça sense massa marge de moviment -va deixar l'equip a punt de ser eliminat de lai fora de llocs europeus-, el tècnic blaugrana ha aconseguit afermar el projecte. Xavi ha sabut adaptar la seva idea de joc a les circumstàncies del moment, amb l'explotació dels recursos d'una plantilla molt superior a la que es va trobar quan va arribar aldes de terres qatarianes.La gestió del mercat estival per part de la junta de-amb l' activació de les famoses palanques - ha estat clau en la temporada del Barça, que també ha recollit una Supercopa d'Espanya guanyada alamb un domini incontestable. Les incorporacions de Robert Lewandowski han estat dues de les peces claus en la consecució de la Lliga. El polonès, de més a menys; el brasiler, de menys a més, però agafant un rol protagonista quan no hi ha estatA tot això, cal sumar-li la consolidació de molts futbolistes que han passat de promeses a estrelles destacant especialment a, amo i senyor de la defensa del Barça menys golejada de la història -per ara, només 11 gols encaixats en tot el campionat-; i altres productes de la Masia, com. Les notes negatives de la temporada han estat les eliminacions europees -primer a la Champions i després a l' Europa League - i la desfeta a les semifinals de la Copa del Rei contra el Reial Madrid al Camp Nou, en un duel marcat per les baixes. Precisament, millorar l'aspecte físic és una de les carpetes pendents de l'equip tècnic. En el tram final de la temporada no s'ha pogut comptar amb peces tan importants com, Dembélé oPerò el verdader mèrit de Xavi, més enllà de sumar més punts que la resta, també ha estat evitar que el cas Negreira afectés la dinàmica del vestidor. Elshan protagonitzat les portades d'aquí i d'allà durant els últims mesos i, des de Madrid, s'ha vist com l'oportunitat de donar la puntada definitiva a la delicada situació econòmica que viu el club.Un cop la Lliga ha tornat a les vitrines del Camp Nou, el repte de Xavi és ampliar objectius. Un cop tot sembla indicar que laencara no decidirà sobre el cas Negreira, després que Laporta calmés el seu president,el Barça necessita tornar a lluitar per la Champions, també per exigències econòmiques. La mala fortuna no pot tornar a ser una excusa. I molt més en la pròxima edició, que el Barça partirà per primer cop en quatre anys amb els campions de la resta de lligues i evitarà un bon munt de rivals de gran envergadura.Però, per això, a ningú se li escapa que calen reforços. L', sense ningú lesionat, és dels millors d'Europa -a partir de l'any que ve, sense Sergio Busquets -, però aquesta temporada ha estat una demostració que l'equip troba a faltar el fons de banqueta que tenen altres gegants d'. El club haurà de fer un bon mercat estival sabent que s'acomiada una peça clau fins ara en la direcció esportiva del club:. Per a molts, el cap pensant de la creació d'aquest nou Barça, que ha decidit finalitzar la relació amb el club al final de curs i fitxar per l', tot i que s'ha compromès a completar el mercat d'estiu.Si bé s'al·leguen motius personals, Alemany no era partidari del retorn de, la gran patata calenta d'aquest estiu a can Barça. Sobre la decisió de l'argentí girarà qualsevol planificació esportiva: si es torna a vestir de blaugrana, el club haurà de vendre, fins i tot jugadors importants. Si Messi accepta altres ofertes, les portes de sortida d'alguns futbolistes es tancaran. De nou, equilibris per garantir la supervivència d'un projecte que ha de funcionar a llarg termini, però també de manera immediata.

