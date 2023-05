La nova direcció de RAC1 prescindeix de l'«Islàndia» d'Albert Om

El futur més immediat d'Om

després de set anys de lideratge en antena. Segons ha pogut saber l'Ara i ha confirmat, la direcció de l'emissora privada ja ha començat a pensar la programació per al setembre i ha decidit que Om deixi la cadena. De moment, però, ni l'empresa ni el periodista han fet oficial la decisió.Des del 2016, el programa del comunicador de Taradell (Osona) ha estat al capdavant de la seva franja horària, de 19:00 de la tarda fins a quarts de nou del vespre. De fet, segons l'últim EGM teniaUn resultat que era doblement positiu, perquè Islàndia aconseguia escapolir-se del retrocés de les emissores en català. L'acomiadament, per tant, no té res a veure amb l'audiència, sinó amb la voluntat del nou equip responsable de la cadena deque consideren disparats.A més a més, en la presa d'aquesta decisió també hi ha comptat la voluntat deAra, una de les opcions que hi hauria sobre la taula és queacabi més tard el seu programa, el Versió RAC1, que actualment comença a les 15:00 del migdia i s’allarga fins a les 19:00 de la tarda. Aquesta opció es veuria amb bons ulls per part de la direcció, ja que el sistema de mesura de les audiències de l’EGM afavoreix els espais llargs, ja que cada franja horària suma oients al còmput global. A banda d'això, Clapés és, amb 303.000 fidels, cosa que el té molt ben posicionat per substituir la franja d'Albert Om.

Malgrat tot, el que coneixem amb seguretat a hores d'ara és que Om està immers en el procés de preparació d'un nou programa per a TV3. Sota el nom d’Una altra història, el nou contingut de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) vol ser un espai de divulgació que expliqui els últims 100 anys de la història de Catalunya a través dels objectes antics que guarden a casa els catalans.



El programa encara no té data d'estrena, tot i que en principi s'anunciarà tot just comenci la nova temporada televisiva. No obstant això, el que sí que s'ha fet ja és obrir un canal perquè el públic pugui enviar fotografies de tot allò que encara conserven: monedes, nines, cascs de guerra, eines per llaurar el camp, transistors...

