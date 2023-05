Detenen dues treballadores d'un centre d'estètica de Reus per estafar 76.000 euros

Elshan detingut acom a presumptes autores d'un delicte d'estafa. La investigació es va iniciar arran de la denúncia de la víctima la qual va explicar que les detingudes,, li havien estafatdes del mes de juliol de 2019 fins al gener d'enguany.De la investigació es desprèn que les arrestades van aprofitar que l'home tenia "un" per cobrar-li serveis que no havia contractat. "Utilitzaven un tracte afable i amistós per aconseguir la confiança necessària del denunciant i que aquest no dubtés mai de l'obligació de pagar tots els serveis facturats", segons explica el comunicat policial.Un cop l'home va gastar-se tots els estalvis i estava, va ser quan va demanar ajuda a la seva família i van denunciar els fets a comissaria. Arran de tot això, els investigadors van estirar el fil i van detenir les dues dones relacionades amb una estafa continuada en el temps.Las'ha fet aquest dilluns 8 de maig però la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Les noies van passar ahir a disposició judicial i el jutge va decretar per ambdues la seva

