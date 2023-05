Sèries i pel·lícules amb missatges perillosos que els adolescents no haurien de veure

13 Reasons Why

Baby

Control Z

Beastly

Insatiable

Velvet

Cuties

American Pie

És innegable que elsestan exposats dia rere dia a multitud d'impactes audiovisuals en l'univers de les plataformes. Des de les xarxes socials com(on ja s'ha criticat de manera contundent certs cànons de bellesa tòxica), passant pels serveis de contingut en streaming com Netflix, Disney o, que contenen pel·lícules, sèries o documentals amb missatges polèmics que no passen filtres d'edat i pot veure qualsevol persona.No és una qüestió de censurar temàtiques ni tampoc d'impedir la creació de material audiovisual. L'assumpte passa per valors i educació, on es reprodueixen matèries sexistes,o uns valors perjudicials que ja no tenen cabuda al segle XXI. Molts paràmetres cinematogràfics i televisius -que- suposen l'acceptació tàcita d'afers nocius que acaben sent normalitzat pels més joves. Aquesta és una llista de sèries i pel·lícules que reprodueixen aquests estigmes:El que semblava una sèrie sense precedents al voltant del suïcidi -basada en els llibres de- es va convertir en un monstre que va requerir la intervenció d'estudis psicològics que van confirmarDes de Netflix no van tenir aturador i van començar a crear una dramatització excessiva que va tocar polèmiques en instituts nord-americans: violacions, tirotejos, bullying, assetjament...Una altra vegadaaquesta sèrie italiana basada en fets reals va cometre el mateix error de romantificació quelcom tan greu com la prostitució adolescent. Ens mostra dues noies joves que,, es plantegen la seva independència i identitat pròpia perquè estan "fartes de l'escola i de les seves famílies" a través de la pràctica sexual... prostituint-se.Aquesta sèrie mexicana aborda un dels problemes més comuns que afronten els instituts moderns: la filtració de dades, fotografies o vídeos personals dels alumnes per culpa d'altres membres del centre.o un de caràcter més sexual. Doncs en aquesta ficció ho converteixen en un problema encara pitjor: lque també s'està venjant i està filtrant el contingut personal de tots ells.Una altra pel·lícula basada en una novel·la de caràcter juvenil que reprodueix estigmes tòxics, ens mostra la vida d'un jove arrogant, guapo i ric que creu que tot li anirà bé a la vida.el converteix en monstre (li deforma el rostre i el cos) i li assigna només una tasca per recuperar-se: que algú s'enamori d'ell en un any.No té ni cap ni peus.De vergonya.té una premissa molt clara: una noia pateix assetjament a l'institut per estar grassa. Anys després, molt més prima i "guapa", decideix venjar-se de totes les persones que van decidir fer-li passar malament l'adolescència. En primer lloc, el missatge és pervers: venjança. En segon lloc, menysprea totalment les persones no considerades "guapes" o "boniques" i amb cert pes. I, en tercer lloc,Tingueu-la tan lluny com sigui possible.​[youtube][/youtube]Aquesta sèrie espanyola d'Atresmedia (també disponible a Amazon) és de traca i mocador. Ambientada a finals dels anys 50 a Madrid, en plena dictadura,En plena capital espanyola, no hi ha ni rastre de les conseqüències del règim i simula que es viuen certes qüestions completament allunyades de la realitat.Pel·lícula francesa que de manera incomprensible es va presentar al Festival de Sundance amb guardó per la seva directora, amb reconeixement en altres certàmens com els César. Presenta un grup de ball de nenes d'11 anys que, centrada la història en una noia protagonista, aquesta decideix trencar amb les creences conservadores que l'envolten i "començar a descobrir el seu propi cos"., especialment per l'enfocament del film.Superem-les d'una vegada.(i directament un insult directe a les noies joves) que reprodueixen tot i cadascun dels missatges sexistes que es poden arribar a col·locar en un guió d'una pel·lícula. No contents amb fer-ne una n'hi ha 8 i un parell d'spin-off que són per presentar denúncia a la comissaria més propera.però en ple 2023 entendre American Pie com a humor irreverent és per entregar les armes i abandonar en fila aquest planeta.

