«Fem-ho»: Trias aspira a capitalitzar el canvi «en positiu» davant Colau

La campanya deorbitarà al voltant del lema, una manera d'aspirar a capitalitzar el "canvi en positiu" contra l'alcaldessa Ada Colau , número tres de la candidatura i cap de l'estratègia del, ha assenyalat que la clau de les eleccions serà aconseguir arribar als 60% de ciutadans que aposten per un canvi a la ciutat. El lema remet al que va fer servir, cap de files del, en les últimes eleccions catalanes.Martí ha indicat que la candidatura aspira a "liderar el canvi" amb algú que "no és un candidat normal", sinó que ja ha estat alcalde, que és "estimat" i que és "reconegut fins i tot pels seus adversaris". "L'objectiu de la campanya és fer possible el canvi que demanem, i que la ciutat també demana. No és un canvi difícil,: sabem com dur-lo a terme", ha remarcat el número tres de la llista de Trias, que l'acompanya des de fa dues dècades. Tot i que hi hagi "motius de controvèrsia" i que existeixin "crítiques", la campanya "vol ser positiva" i, una dinàmica que ha atribuït a Colau i el seu equip. "La gent vol solucions, i també esperança de futur. Volem recuperar la il·lusió", ha destacat Martí.Hi haurà quatre cartells amb la mateixa base per projectar el candidat, amb un lema que es va conjugant: "Fem-ho Junts", "Fem-ho per Barcelona", "Fem-ho per tothom" i "Fem-ho bé". "Trias només es dedica a la capital, sense que algú li digui què ha de fer, amb dedicació exclusiva", ha ressaltat el cap de campanya, que ha lamentat la "tutel·la" dels ministres socialistes ai també que Colau pugui tenir un futur a Madrid en cas que no repeteixi a l'alcaldia. Els elements de la campanya no inclouran "imatges lletges", tot i que segons Martí "existeixen" i "fan mal a l'ànima", perquè retraten la "manca d'autoestima".

