Alba Parejo: la model de 22 anys de les mil pigues que dona visibilitat a les malalties minoritàries

han imposat cànons de bellesa que deixen enrere milers i milers de persones que no es veuen reflectits en el que els arriba a través de la pantalla. Normativitat contra realitat. Ni en parlem, doncs, de les persones que pateixen malalties minoritàries i afeccions visibles del seu cos.Aquest és el cas de l', una jove de 22 anys que pateix nevus melanocític congènit gegant, una anomalia que li provoca tenir una piga gegant des de l'esquena fins a les cuixes, a més de tenir-ne pràcticament un miler per tot el cas., perquè fora de deixar-se endur pels atacs, insults, adjectius negatius i judicis de valor que ha rebut des de petita, s'ha fet forta i gràcies a les xarxes ha reivindicat el seu cos i el d'aquelles persones no normatives amb malalties minoritàries.Sense embuts, ella mateixaper tal de reivindicar el seu cos. Tal com és ella, sense filtre. Model professional, és un dels símbols d'aquest país a l'hora de reivindicar aquesta bellesa no-canònica que intenta no reproduir estereotips que, especialment en noies joves, esdevé completament tòxic.ella mateixa ha admès haver necessitat una profunda ajuda psicològica per abordar el trauma i les dificultats mentals que va suposarentendre els insults i el més important, aprendre a gestionar-los. La seva feina, que es veu reflectida cada dia a les xarxes socials, també va desembocar en un llibre, Desde mi piel: Cómo aprendí a amar mis constelaciones.

