Sánchez convoca d'urgència un Consell de Ministres extraordinari per aprovar mesures contra la sequera

El govern espanyol ha convocat per a aquest dijous unaen la qual es tractaran les conseqüències de lai mesures per contrarestar-la. Així ho ha comunicat aquest dimecres la Moncloa, que ha precisat que la trobada estarà centrada a "abordar un conjunt deamb les quals continuar afrontant les conseqüències de la sequera a l'Estat"., que aquesta setmana han perdut 406 hectòmetres cúbics, la qual cosa representa el 0,7% del total, segons ha informat aquesta setmana el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que ha assenyalat que en aquests moments els embassaments guarden 27.417 hectòmetres cúbics, per la qual cosa estan al 48,9% de la seva capacitat.Així, a hores d'ara,En la setmana 19 de 1994 els embassaments estaven pràcticament com en aquest moment, al 48,39% de la seva capacitat; un any abans, el 1993, al 44,58%; i fins i tot, l'any 1992 se situaven en el 46,48% de la seva capacitat total. Van ser aquests quatre anys, de 1992 a 1995 els anys amb menys aigua reservada des que hi ha registres.Amb aquest escenari, i segons la vicepresidenta tercera del govern espanyol,, la sequera requereix mesures estructurals, "però també una reacció àgil quan es necessita". En declaracions als passadissos del congrés ha dit que "per garantir l'abastiment d'aigua a les ciutats i perquè els agricultors disposin d'un suport per part de les administracions, i demà analitzarem en la mateixa línia el paquet que correspon a enguany". Segons Ribera, el paquet inclourà algunsLa també titular de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha justificat que el govern espanyol adopti les mesures en un Consell de Ministres extraordinari en comptes d'esperar al Consell de Ministres del dimarts que ve. Segons ella, cal aprovar un conjunt de mesures "molt important", i "el debat monogràfic és rellevant". Per això, "s'ha decidit que puguema aquesta qüestió".

