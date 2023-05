​La festa major amb pluja garantida: «Si plou per Sant Eudald, quaranta dies cabals»

Patró des del 1004

De fet, la institucionalització de les rogatives en funció de la gravetat de la sequera ha permès que investigadors com Mariano Barriendos hagin pogut reconstruir el clima d'èpoques on ja no tenim registres instrumentals. Si el 1004 van ser els veïns de Ripoll i Vallfogona que van treure les relíquies d'un sant en processó, en ple segle XXI han estat poblacions com l'(el Berguedà), les que han fet manifestacions religioses per acabar amb la sequera amb presència del mateix bisbe.(el Pallars Jussà), per la seva banda, aquest diumenge es va treure el Sant Crist per demanar pluja . I sembla que l'efecte va ser immeditat: quatre gotes van fer acte de presència, fet que no va poder evitar realitzar totes les activitats previstes de l'aplec.Actualment, són manifestacions aïllades i que generen molta atenció. Tanmateix, tal com vam explicar fa unes setmanes , durant l'edat mitjana elestava absolutament pautat iamb cinc nivells.De fet, la institucionalització de les rogatives en funció de la gravetat de la sequera ha permès que investigadors comhagind'èpoques on ja no tenim registres instrumentals.

"Ballarem sota la pluja"

A mitjan de maig és l'època on comença la temporada de. Destaquena Lleida i Badalona, però no es queda enrerede, una festa major on la. De fet, aquest sant és patró del bressol de Catalunya d'ençà que el 1004 el van treure en processó i va acabar amb una greu sequera que assotava la regió. I, tal com passa amb(13 de maig), si plou per Sant Eudald (11 de maig), queden garantits quaranta dies de pluja. Que així sigui.Els orígens dels sants sempre se situen entre la història i la llegenda. Però sembla demostrat que els monjos del monestir de Ripoll es van desplaçar fins a Occitània per buscar-ne un a finals del segle X, assenyala l'historiador localLa tradició explica que els religiosos van sostreure les restes de Sant Eudald de l'església de Sant Vicenç d'Acs el. També conegut com a Sant Thou o Sant Hou, se'l presenta com a llombard –també amb la versió que va néixer a Tolosa-. Ja en el robatori, la llegenda explica que va obrar, alguns vinculats a l'aigua.Tanmateix, el punt d'inflexió es va produir eleren el focus d'una gran malvestat:. Monjos i veïns de les dues poblacions van organitzar elunaen honor del sant i es van obrar diverses curacions miraculoses. De cop, van acabar les morts isobre els camps. Això va provocar que es convertís eni la devoció s'escampés arreu del Prepirineu, especialment al Berguedà.Sovint corre la brama que Sant Eudald va ser escollit especialment perquè feia ploure, però l'historiador Agustí Dalmau ho matisa. “A Occitània i la resta de França hi havia restes de molts sants, van triar aquest com”, explica a Nació.Més enllà del que va suposadament va passar l'agost del 1004, la casualitat juga a favor de la llegenda dels poders del patró perquè plogui. El dia del sant és l', aniversari del martiri, “unal Ripollès”.D'aquesta manera, el refranyer popular ha recollit diverses frases que. “Si plou per Sant Eudald, quaranta dies més de pluja” o “Si plou per Sant Eudald, quaranta dies cabals”, auguren una temporada de precipitacions a partir de la festa major.Curiosament, es, dos dies després: “Quan plou per Sant Pere Regalat, quaranta dies de ruixat” o “plou quaranta dies de comptat”. Ara bé, la cultura popular és molt sàvia i busca la manera de no equivocar-se mai: “Per Sant Pere Regalat, tot eixut o tot mullat”.Els pagesos de Ripoll van fer créixer al llarg de la història la fama de Sant Eudald i li oferien unasi per festa major, temps clau per a les collites, garantia la pluja. Tanmateix, els vilatans del nucli urbà van contraatacar amb la mateixa oferta si els permetia gaudir de la festivitat del patró amb bon temps. Fos com fos, el–i els monjos-La relació entre pluja i la festa major de Ripoll ha esdevingut una qüestió, més enllà del sector primari. Tothom sap que poc o molt, acabarà plovent. I els cartells per anunciar-los cada vegada més en fan referència: “Ripoll, bressol de Catalunya i”, va ser el lema del 2015. Enguany, amb els gegants Guifré i Guinedell –representen Guifré el Pilós i la seva muller Guinedell d'Empúries- i el mateix Sant Eudald apareixen sota un gran paraigua amb un explícit: “”.La, conscient de la situació de sequera, ja ha deixat clar que enguany la pluja és benvinguda. “Anys enrere ens molestava una mica la seva visita, però enguany l'estem”. I és que tenint en compte que a la comarca està plovent poc o molt cada tarda des de després de Sant Jordi, ningú dubta que els quatre dies de Sant Eudald estaran passats per aigua i caldrà “ballar sota la pluja”.

