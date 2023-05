Anna Grau emula Rivera i mostra el tors nu en el cartell electoral de Ciutadans

. Elde Ciutadans per a les eleccions municipals a Barcelona mostra l'alcaldable,, amb el tors nu, emulant la imatge que va popularitzar l'Albert Rivera en la primera campanya del partit a les eleccions catalanes del 2006. En aquella ocasió, Rivera apareixia amb tot el cos nu, però tapant-se els genitals amb les mans. D'aquesta manera volia mostrar que el partit "no tenia res a ocultar".Anna Grau ha reconegut que és precisament l'de Ciutadans ("no tenim res a amagar") el que volen recuperar en aquesta campanya. "Volem tornar al quilòmetre zero de Ciutadans", ha assenyalat. Una idea en què la candidata, amb les enquestes en contra, insisteix des del moment inicial de la precampanya.serà el lema de la campanya electoral de Ciutadans a Barcelona, que s'ha presentat aquest dimecres a la seu de la formació, al barri de Sant Antoni. Tot i que el lema que han presentat ha estat només en castellà, "Libérate". L'alcaldable taronja, Anna Grau, ha afirmat que el lema vol dir moltes coses en una ciutat que "ha patit moltes coses, com". Grau ha dit que volen "alliberar" Catalunya i recuperar l'ànima metropolitana de Barcelona. "Hem de recordar l'olor de la llibertat", ha dit l'alcaldable.Grau ha posat en valor el paper jugat per Ciutadans en els anys del procés, assegurant que el 2017 el "cop" hagués tingut un camí més fàcil sense l'existència del seu partit. Ha afirmat que hi ha una Barcelona "decadent" en mans d', que ha fet una ciutat on només poden viure "els molt rics o els subvencionats per Colau", al·ludint també al PP com a "dreta fallida" que només li interessa Catalunya per "canviar cromos en la marxa capa la Moncloa".

