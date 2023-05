Les aplicacions de mòbil que et paguen per caminar

El mercat de les aplicacions atén pràcticament la majoria de les demandes de la societat moderna (i benestant) a través dels mercats d'apps dels dispositius. En aquest sentit, el sector ha sabut rendibilitzar fins i tot estones mortes o situacions d'avorriment absolut. Vaja, que pots fer diners fento exercici, cosa que molts considereno no li suposa cap esforç., com caminar. No és cap estafa ni suposa un risc per a les butxaques dels usuaris. Bàsicament, a través d'un sistema de publicitat, rendibilització () es poden fer diners amb una activitat digital en segon pla. No et faràs ric, però pots aconseguir rendibilitat només pel fet de caminar.permet fer diners a través de les passes que realitzes en caminar. Et genera quantitats que pots destinar a diverses situacions: a organitzacions benèfiques o gastar-los en diversos productes que t'ofereixen a través de botigues oficials amb les quals tenen col·laboració. L'aplicació assegura de manera fefaent que guarda la privacitat de tots els seus usuaris, en el cas que destinis els beneficis a certs productes que la requereixin.En segon lloc trobem, una aplicació espanyola que converteix en monedes les passes que realitzis en espais oberts. Tot el que hagis caminat quedarà enregistrat fins a la nit i allà serà quan et donin els diners. Aquests són reals, els podràs bescanviar en botigues oficials amb les quals estan enllaçades o, directament,per tu.La darrera és, que té la intenció de fer-te entrenar a la vegada que aconsegueixes una rendibilitat econòmica. Té una opció que et permet fer exercici (sigui en interior o en aire lliure) a través d'un entrenament amb àudio en temps real. La intenció de l'app és poder fer reptes, agrupar més persones i anar guanyant diners si aconsegueixes que els teus amics s'hi sumin.

