Noruega: Alessandra, amb Queen of Kings

Sèrbia: Luke Black, amb Samo Mi Se Spava

Portugal: Mimicat, amb Ai Coração

Croàcia: Let 3, amb Mama ŠČ!

Suïssa: Remo Forrer, amb Watergun

Israel: Noa Kirel, amb Unicorn

Moldàvia: Pasha Parfeni, amb Soarele şi Luna

Suècia: Loreen, amb Tattoo

República Txeca: Vesna, amb My Sister's Crown

Finlàndia: Käärijä, amb Cha cha cha

La ciutat dels Beatles és l'amfitriona deld'aquest 2023 perquè el seu representant de l'any passat va quedar segon, per sota d'Ucraïna, on no es pot celebrar el certamen a causa de la situació de guerra que s'està vivint a l'est d'Europa. I aquest dimarts al vespre va tenir lloc lade l'edició d'enguany en què deu països es van classificar per a la gran final.Aquets, juntament amb el, són els 15 artistes que saben segur que actuaran el dissabte al vespre, juntament amb els classificats de la segona semifinal que se celebra dijous. Repassem, una a una, les seves actuacions després que, elsquedessin eliminats.

