Un eixam d'abelles ataca un autobús i deixa quatre morts a Nicaragua

🇳🇮 | Un bus desbarrancó en Nicaragua y cayó sobre un panal de abejas: seis personas murieron por las picaduras. pic.twitter.com/68hHTJpEOm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 10, 2023

Succés impactant el que s'ha viscut a. Un eixam d'ha atacat un autobús en què viatjaven 45 persones, deixant quatre persones mortes-una d'elles un menor de només vuit anys- a causa de la intensitat de les. A més, dues persones més es troben encara hospitalitzades en estat greu.Aquesta abella va arribar alfa uns cinquanta anys, i ja ha provocat centenars de morts. En aquest cas, els fets es van produir quan l'viatjava pel nord del país, moment en el qual el conductor va perdre el control del vehicle. Per ara, s'investiga com una causa del mal estat del transport.L'autobús va sortir-se de la via per la qual circulava i va caure entre, a uns 50 metres de profunditat. Pel cop, no es va lamentar cap víctima, però entremig de la caiguda el vehicle va topar amb diversoson es trobaven aquestes abelles, destinades a la producció de. Davant el brutal impacte, els insectes van reaccionar de la pitjor manera.I és que absolutament tots els ocupants de l'autobús van rebre almenys una picada d'alguna abella. De fet, els 45 integrants del vehicle van ser traslladats a unmentre que els més greus van anar directament a l'. Les imatges, segons expliquen testimonis que van anar a ajudar els ferits, eren impactants: una cortina d'abelles envoltant l'autobús que feia que ningú s'atrevís a apropar-s'hi mentre sentien els crits desesperats dels viatgers.

