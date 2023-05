The Tyets fusionen «Coti x Coti» amb l'Elèctrica Dharma en el «Desconcert» d'iCat FM

Una de les millors col·laboracions de la història de la música catalana es va produir en el Desconcert del 2017. Els Manel i la P.A.W.N G.A.N.G s'agrupaven per fer una versió urbana del tema Jo competeixo (passant a seri deixaven atònit tot el públic català, que va acabar aplaudint amb els peus aquesta cançó amb performance inclosa.El, any rere any, aconsegueix aglutinar artistes i grups en col·laboracions rocambolesques per realitzar versions divertides o atrevides de les seves pròpies cançons. Aquest dimarts al vespre es va realitzar l'edició d'aquest any, una altra vegada a laUna de les col·laboracions més comentades i celebrades d'enguany ha estat la deamb l'. El primer grup, que no para de triomfar gràcies al nou disc, van tornar a fer vibrar el públic (i a fer que ballin sardanes) amb el tema. Aquesta vegada, però, acompanyat dels mítics i conegudíssims instruments del grup que lidera Joan Fortuny.Altres col·laboracions que es van poder gaudir ahir a la nit al Desconcert van ser: el duel entreper part defent un tema punk a partir de l'estimada cançó; o els artistes urbansfent, precisament, una versió trap de la intro de la sèrie animada

