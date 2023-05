Sánchez dona per liquidat l'«apocalipsi» que branda la dreta a les portes del 28-M

Última sessió de control alabans de l'arrencada de la campanya electoral de les municipals i autonòmiques del 28-M. I ambient caldejat, com de costum, entrei la dreta. El president del govern espanyol ha retret a la portaveu del, i a la líder dea la cambra,, que brandin un "apocalipsi" que "no arriba", i ha tret pit de les reformes empreses en els últims mesos com a senyal de creixement en drets i també en matèria econòmica. Tant Gamarra com Arrimadas han donat per liquidada l'etapa de Sánchez a la Moncloa, perquè interpreten les eleccions com la primera volta d'un canvi de cicle camí dels comicis estatals previstos per finals d'aquest 2023.La dirigent popular ha assenyalat que els problemes dels espanyols són "petits" des d'on està situat Sánchez, però que en realitat són "grans". De fet, la portaveu del PP ha situat un escenari especialment complex pel que fa a l'administració i a l'accés als serveis públics. "Els agents socials, les empreses i els treballadors signaran unmolt important, avui", ha respost ràpidament Sánchez, que ha indicat que fins i tot la patronal dona per garantida laalmenys fins al. "Nosaltres hem recuperat el diàleg social amb la reforma laboral", ha tret pit el líder del PSOE. Les paraules del president espanyol no han convençut la portaveu popular, que li ha demanat, i de passada li ha reclamat que reformi -de nou- el codi penal per revertir la modificació de la"Vostè compra els seus socis al preu que faci falta per mantenir-se a la Moncloa. Els seus socis de Bildu presenten 44 condemnats per terrorisme", ha assenyalat Gamarra, que ha acusat Sánchez de continuar "enganyant" la ciutadania. "El seu manual de resistència s'ha acabat", ha diagnosticat la dirigent popular. "Entenc la seva frustració, però no comparteixo la desqualificació i els insults. L'que han anunciat no arriba", ha indicat el líder del PSOE. Després, Sánchez ha afrontat la pregunta d'Arrimadas, que li ha demanat per què "protegeix més els okupes" que no pas les famílies a les quals costa arribar a finals de mes.El president espanyol li ha recordat que s'estan posant "tots els mecanismes" per ajudar la ciutadania. "Tenen frustració per aquest apocalipsi que no arriba", ha indicat Sánchez. "En aquest país es premia més els pocavergonyes que els treballadors. Posi fi a aquest govern de malson", ha indicat Arrimadas. "No comparteixo la seva estratègia de l'insult i la", s'ha defensat el líder del PSOE, que ha constatat que la inflació "és de les més baixes d'Europa", i que Espanya és un dels països que està complint més amb els fons comunitaris. "Aquest govern, a diferència de la dreta, no estem identificant reformes amb retallades, perquè això va disparar la desigualtat. Les reformes són amb drets, i això fa que creixem més que altres economies europees i que es redueixi la desigualtat de l'última", ha remarcat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola