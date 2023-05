La contundent crítica del Kun Agüero contra Pep Guardiola per una decisió presa en el City-Madrid

"Julián podía haber entrado tranquilamente". Agüero se quedó con ganas de ver a la Araña...¡Nosotros también, Kun!



📺 #MiraloEnStarPlus | #ElKunEnStarPlus pic.twitter.com/Hb3Ri3DREN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2023

Empat a 1 i tots cap a Manchester. L'anada de les semifinalsentrenat perva ser una autèntica batalla deque es va resoldre amb un resultat que deixa amb vida els blancs i torna a posar contra les cordes els anglesos.Un gol deva obrir la llauna, però després d'una decisió arbitral polèmica,va empatar l'eliminatòria. Ara bé, no només aquesta jugada va resultar conflictiva. El, exjugador del City i màxim golejador històric del club, va carregar amb duresa contra Guardiola. El motiu? Una decisió de l'entrenador.Agüero assenyalava el seu anterior míster i, de pas, recordava una de les consignes del català. "El que no entenc és per què no va posara jugar... Em pregunto, però bé és Pep. No es casa amb ningú. Si per mi fos jugàvem amb tots els partits...", s'autoresponia l'argentí amb ironia. Segons les estadístiques, però, Álvarez ha participat en 27 partits amb el City i ha fet 9 gols. En diversos enfrontaments ha arribat a jugar de titular amb, davanter centre titular i estrella de l'equip.

