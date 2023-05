Quatre detinguts pel robatori a l'home que va morir després de caure des d'un mur a Barcelona

Elshan detingut quatre homes com a presumptes autors delviolent a l'home que va morir després de caure des d'un mur de 4,5 metres d'alçada de la Ronda Litoral de. Segons fonts policials, els arrestats, que estan investigats per un delicte de robatori amb violència i, tenen entre 19 i 21 anys.Els fets van succeir la matinada del 15 de març quan el grup de lladres va sorprendre tres joves que tornaven cap al seu, al districte de. Dos d'ells van poder fugir i van perdre de vista al seu amic. Poc temps després, van tornar al punt on s'havien separat i van localitzar-lo en estat crític. Segons les seves declaracions s'havia precipitat pel mur.Agents de lade la comissaria de Sant Martí es van fer càrrec de la investigació per aclarir els fets, identificar els presumptes agressors, localitzar-los i detenir-los. La hipòtesi amb què van treballar els Mossos des d’un inici i que s’ha mantingut durant tot el procés, anava en la línia que la mort es va produir de manera accidental.Fonts policials han indicat que s'ha fet un treball exhaustiu i minuciós consistent en una recerca de lesde les diferents càmeres de seguretat que hi ha a la zona. El visionament dels enregistraments va permetre identificar els autors, situar-los a l'espai i esbrinar els seusaquella nit. Amb les posteriors gestions d’investigació es va ampliar la informació que ha permès a la policia relacionar-los amb l'incident.Així, els indicis recollits han revelat que els tres joves van ser assaltats pelsi dos d'ells van poder marxar corrents. La tercera persona va ser l'única víctima del robatori i va precipitar-se pel mur de la Ronda Litoral quan probablement intentava fugir dels seus agressors. Elspassaran a disposició judicial durant les pròximes hores.

