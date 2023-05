18:50 Junqueras reclama castigar el PSC a les urnes per "exigir responsabilitats" per la gestió de Rodalies



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha cridat els electors a utilitzar el seu vot per "exigir responsabilitats" per la gestió de Rodalies, en un clar missatge de càstig al PSC. Així s'ha expressat Junqueras en un trajecte a l'R4 amb parada a Vilafranca del Penedès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, al costat dels alcaldables d'ERC de cada municipi. El dirigent republicà ha assenyalat directament el govern espanyol i els ajuntaments governats pels socialistes com a culpables de l'estat de la xarxa de Rodalies i les afectacions a l'àrea metropolitana.

18:33 La jutgessa manté el futbolista Dani Alves en presó provisional per presumpta agressió sexual



La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 15 de Barcelona ha decidit que l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona Dani Alves continuï ingressat a la presó de manera preventiva mentre s'investiga la presumpta agressió sexual comesa a una jove de 23 anys la nit del 30 de desembre als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona. La defensa de l'esportista brasiler havia demanat l'alliberament amb l'argument que sí que hi va haver contacte sexual entre ell i la jove, però que havia estat consentit. La magistrada ha desestimat la petició a la qual també s'oposaven fiscalia i acusació. En el cas de la fiscalia, l'oposició s'argumentava pel risc de fuga del futbolista brasiler. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener.

17:01 Junts diu que li "pertoca" a ERC i el PSC resoldre la situació al Parlament per la condemna a Borràs



El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha defensat que li "pertoca" a ERC i el PSC resoldre la situació al Parlament arran de la condemna de la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, per prevaricació i falsedat documental. Borràs, inhabilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i amb l'escó retirat per part de la Junta Electoral Central (JEC), podria perdre properament la condició de diputada, la qual cosa obrirà finalment el debat sobre qui ha de ser el nou president del Parlament. Des de Junts han reiterat aquest dimarts que l'executiva del partit prendrà les decisions "que es creguin oportunes" quan "passin els fets". "La pilota ara està a la seva teulada", ha remarcat Batet.

15:57 Sónar ultima l'edició del 30è aniversari amb canvis al festival diürn i 130 propostes musicals



El festival Sónar celebrarà la 30a edició a Barcelona el 15, 16 i 17 de juny amb 250 concerts, DJ, classes magistrals, xerrades i creacions tecnològiques de 20 països. Els grans noms són Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Oneothrix Pint Never, Angel Molina, The Blessed Maddona i Carles Viarnès amb Alba G.Corral, entre altres. L'edició incorpora alguns canvis al Sónar Dia, que endarrereix fins a les tres de la tarda la seva arrencada i canvia la disposició de l'escenari del Sonar Village, un espai ara gairebé tot cobert per combatre la calor. Pel que fa a Sónar +D, se centrarà en l'impacte de la intel·ligència artificial en la música i les arts audiovisuals. Per celebrar els 30 anys, el Sónar elaborarà la música del Piromusical de la Mercè.

15:47 El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament 13 anys després



La llei de l'avortament del govern de José Luis Rodríguez Zapatero -del 2010- que reconeix el dret de la dona a interrompre voluntàriament l'embaràs en les primeres 14 setmanes de gestació sense haver de donar explicacions ni haver de complir cap requisit, i fins a la 22 si existeix risc "greu" per a la salut, ja està avalada pel Tribunal Constitucional (TC). Després de 13 anys de l'aprovació de la norma a les Corts, l'intèrpret suprem de la Constitució espanyola ha desestimat per majoria aquest dimarts el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP.

15:16 El Parlament commemora el 78è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial davant la "urgència" de "clamar per la pau"



El Parlament ha commemorat el 78è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial davant "la urgència de clamar per la pau" a Europa. Així ho ha expressat la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, en l'acte d'enguany, que s'ha celebrat davant el Monument als Voluntaris Catalans Morts en Defensa de la Llibertat, al parc de la Ciutadella. Vergés ha encapçalat l'ofrena floral conjunta amb altres membres de la Mesa del Parlament i representants de diferents entitats memorialistes. Durant la seva intervenció, la vicepresidenta ha reclamat "no cedir ni un mil·límetre" en el combat contra el feixisme i l'extrema dreta. "Ho devem a les persones que avui homenatgem", ha reblat Vergés.

13:22 El Govern impulsarà l'ús de l'hidrogen verd com a vector estratègic per a la transició energètica



El Govern ha aprovat impulsar l'ús de l'hidrogen verd "com un vector energètic estratègic per a la transició energètica i com a oportunitat d’emmagatzematge energètic". Després de la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, s'ha informat de la creació del Centre Català per a la Descarbonització de la Indústria, un espai de recerca i transferència de coneixement per aglutinar tota l’R+D+i per al desenvolupament de les tecnologies necessàries per assolir aquest objectiu. Així mateix, s'ha acordat reconèixer la Vall de l'Hidrogen de Catalunya com a instrument de cooperació publicoprivat multiagent, estructural i, a llarg termini, com a instrument principal per promoure l'economia i l’ús de l'hidrogen renovable a Catalunya.

13:06 La mesa autoritza Antifrau a investigar el Parlament per les llicències d'edat



La mesa ha autoritzat l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) a investigar el Parlament per possibles irregularitats en les llicències d'edat i alguns processos de selecció de personal. Així ho han aprovat els membres de l'òrgan per unanimitat després que Antifrau hagi rebut una denúncia anònima. I és que, segons l'article 4.2 de la llei de l'OAC, l'oficina només pot investigar òrgans estatutaris com el Parlament amb autorització de la mesa. La petició es va rebre oficialment la setmana passada, però no s'ha pres una decisió fins avui. Tècnicament, s'ha donat el vistiplau a una actuació de versemblança, que és el pas previ a obrir una investigació. Segons fonts la mesa, l'òrgan rector presidit per la vicepresidenta Alba Vergés ofereix màxima col·laboració i transparència.

12:17 Aragonès agraeix a l'Eurocambra "l'oportunitat" d'explicar la vulneració de drets de Pegasus: "No és un cas tancat"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dimarts l'informe del comitè sobre Pegasus de l'Eurocambra i ha volgut "agrair" a les institucions europees "l'oportunitat" de denunciar la "vulneració" de drets patida per les víctimes del 'Catalangate'. En un discurs amb motiu del Dia d'Europa, i davant dels representants de les institucions europees a Barcelona, Aragonès ha dit que Pegasus "no és un cas tancat". "La prova és que s'ha fet un pas més per denunciar aquest cas d'espionatge i exigir transparència i cooperació amb la justícia de totes les institucions", ha afirmat.

12:17 El PSC demana als independentistes que "accelerin" l'elecció d'una nova presidència al Parlament



El PSC ha demanat a ERC, Junts i CUP que "accelerin" l'elecció d'una nova presidència al Parlament. El Tribunal Suprem va denegar la suspensió cautelaríssima demanada per la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que deixava sense efectes la seva credencial com a diputada. Els socialistes argumenten que després que s'hagi desestimat la seva petició, s'hauria de "normalitzar tan aviat com sigui possible" la situació. La portaveu socialista, Alícia Romero, ha afirmat aquest dimarts que correspon a la vicepresidenta en funcions de presidenta, Alba Vergés, convocar un ple per fer aquest canvi.

12:08 ERC carrega contra la proposta turística de Colau: "S'ha de tenir la cara molt dura"



La número dos d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona, Elisenda Alamany, ha carregat aquest dimarts contra la proposta anunciada per Ada Colau dilluns en matèria turística, amb uns eixos centrals que depenen d'altres administracions. Per Alamany, aquesta proposta arriba després de la "deixadesa absoluta" sobre la governació del turisme dels últims anys. "S'ha de tenir la cara molt dura per basar les propostes del turisme en exigències a altres administracions per coses que tu no has fet al teu Govern", ha dit durant l'acte de presentació del programa municipal dels republicans per aquest 28-M. Així mateix, ha tret pit del rol d'ERC a l'oposició, amb propostes com el recàrrec turístic amb el qual Barcelona recaptarà 100 milions d'euros anuals: "Amb això volem fer un pla de xoc a Ciutat Vella, millorar la qualitat de vida, i planificar la descentralització turística de la ciutat", ha afegit. Informa Carme Rocamora.

11:52 La Intersindical creu que el pacte salarial és "insuficient" perquè no solucionarà els "problemes de fons"



La Intersindical considera que el pacte entre la patronal, CCOO i UGT per apujar un 10% els salaris fins al 2025 és "insuficient" perquè "no solucionarà els problemes de fons" dels treballadors. Així ho ha indicat el sindicat en un comunicat, on ha afirmat que els salaris han crescut un 3,6% de mitjana els últims anys, mentre que la inflació ho ha fet un 8,4%. Segons la Intersindical, l'acord per a l'augment dels salaris pactat entre sindicats majoritaris i la patronal tampoc té "garanties de compliment". Per això, el sindicat proposa "la via de la mobilització davant la pèrdua de poder adquisitiu i de drets".

11:13 El PDECat reclama la compareixença de Raquel Sánchez al Congrés per la situació de Rodalies



El diputat del PDECat al Congrés Genís Boadella ha reclamat la compareixença de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per la situació "totalment insostenible" de la xarxa de Rodalies a Catalunya. En roda de premsa aquest dimarts a la cambra baixa, Boadella ha denunciat que de gener a abril d'aquest any el servei només ha funcionat amb normalitat 22 dies. "És un problema insostenible", ha insistit el diputat del PDECat. Boadella ha criticat l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'avals públics a hipoteques per a joves perquè s'ha fet "en plena campanya electoral". "Obeeixen més a la campanya que a una reflexió profunda", ha lamentat.

11:13 ERC demana una comissió d'investigació pel caos a Rodalies



ERC vol que el Parlament reprovi la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per la "constant ineficiència" en la gestió del servei de Renfe i Adif a Catalunya i la "incapacitat" d'adoptar mesures per fer front a les incidències. Així mateix la moció reclama el traspàs "integral" del servei ferroviari de Rodalies amb la transferència de "recursos necessaris; i aposta per crear una comissió d'investigació sobre les deficiències a Rodalies en els darrers anys. Una comissió per valorar els costos econòmics i socials de les "deficiències" del servei, quantificar el dèficit inversor i les necessitats d'inversió. Pel que fa a la incidència a l'R2 Sud, ERC demana al govern espanyol "solucions immediates".

09:25 Les presons catalanes tindran psicòlegs per prevenir suïcidis



La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha explicat que preveuen incorporar equips de psicòlegs especialitzats en el tractament dels suïcidis a les presons catalanes després de realitzar una prova pilot a la presó de Quatre Camins (Barcelona) que "ha funcionat". En una entrevista a El Periódico d'aquest dimarts recollida per Europa Press, ha detallat que el Govern preveu aprovar l'acord al juny i ha defensat que "ha de tornar la vida als centres" després de la suspensió d'activitats per la pandèmia.