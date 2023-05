L'OMS demana accions «urgents» per prevenir parts prematurs

Els factors que agreugen la situació

per millorar la prevenció de parts prematurs després que la xifra s'hagi mantingut estancada en l'última dècada. Un informe publicat aquest dimecres al matí assenyala quevan néixer de manera prematura el 2020. D'aquests, un milió van morir a conseqüència de complicacions derivades d'aquesta situació.L'estudi apunta que un de cada deu infants neixen abans del previst a tot el planeta. Amb aquestes xifres, l'OMS alerta que el nombre de parts prematurs s'ha estancat en l'última dècada,d'infants nascuts en aquestes circumstàncies entre el 2010 i 2020. Per rebaixar la xifra, l'OMS demana més inversió i "accions urgents", així com millors serveis de salut. L'informe denúncia que el lloc on neixen els infants determina les seves possibilitats de sobreviure.Segons l'OMS, en el cas dels països pobres, només sobreviuen un de cada 10 infants que neixen de manera extremadament prematura –menys de 28 setmanes-, mentre la xifra s'eleva a nou de cada 10 en el cas dels països rics.subsahariana tenen les xifres més elevades de naixements prematurs i també les més altes pel que fa a la mortalitat.Les dues regions sumen més del 65% dels parts prematurs a nivell global. Elssón factors de risc per a les dones i els infants i gairebé un de cada deu parts prematurs es produeixen en els deu països més vulnerables, afectats per crisis humanitàries. En el cas de la, l'organisme avisa que provoca uns sis milions de naixements prematurs.

