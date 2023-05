Junts insta a respectar la llista més votada a Girona mentre l'oposició apropa posicions per a un canvi

Els possibles pactes que sorgeixin de les eleccions municipals del 28-M han centrat bona part del debat electoral dels candidats a l'alcaldia de la ciutat, organitzat per l'ACN. La candidata de Junts, Gemma Geis, ha deixat clar que només pactarà amb els partits independentistes –això inclou ERC i Guanyem-, però insta a respectar la llista més votada. Guanyem, PSC i ERC, al seu torn, han apropat posicions per un "canvi" a la ciutat.



És el primer cop que els caps de llista que opten a l'alcaldia de Girona s'enfronten cara a cara en un debat electoral. Un debat que ha evidenciat que es dibuixen dos possibles escenaris a l'hora de configurar un pacte de govern després del 28-M. Tot i que els caps de llista no han volgut posar noms als acords i estan oberts a negociar, sí que ha quedat clar que una de les opcions és un govern amb forces independentistes o un canvi sense les línies vermelles que alguns partits van marcar el 2019. Sobretot, ERC que aleshores va dir que no pactaria amb "els partits del 155" tancant la porta a un canvi de govern.

Pactes oberts, però amb acostament de posicions entre Guanyem, ERC i PSC. Al darrer bloc del debat organitzat per l'ACN els candidats han hagut de posicionar-se en relació amb l'endemà de les eleccions del 28-M. La candidata de Junts, Gemma Geis, ha deixat clar –malgrat el seu discurs de precampanya- que la seva prioritat seran els partits independentistes i ha deixat clar que, tot i que dissabte va dir que no es refiava d'ERC, això inclou els republicans i Guanyem.

Geis, però, ha instat també a respectar la llista més votada a preguntes del candidat de Guanyem, Lluc Salellas, que li ha preguntat sobre què passaria si la seva és la llista guanyadora. "El partit que guanyi ha de governar. Sempre he estat de consensos", ha dit. L'alcaldable de Junts ha protagonitzat una picabaralla amb la candidata del PSC, Sílvia Paneque, que l'ha acusat de fer un discurs "ple de ràbia" aquest dissabte. "Nosaltres hem vingut a unir i nosaltres parlarem amb tothom pensi com pensi i sigui independentista o no", ha dit la candidata socialista. Paneque, a més, s'ha erigit en el "canvi" que necessita Girona: "Hem viscut els pitjors quatre anys de la ciutat".

Al seu torn, el candidat d'ERC, Quim Ayats, ha assegurat que la seva màxima ambició és Girona i que l'objectiu és fer "avançar" la ciutat. En aquest sentit, ha admès que no hi haurà grans majories aquest 28-M i que caldran "consensos". Sobre les línies vermelles del 2019, Ayats ha dit que la situació "ha canviat" i que serà "imprescindible" arribar a acords. "Amb el PSC vam arribar a acords per a inversions. Si aquests pactes s'han de seguir fent per tenir el màxim de recursos per la ciutat, ho seguirem fent", ha assegurat.

Per la seva banda, el candidat de Guanyem, Lluc Salellas, ha admès que se sentirien més còmodes amb ERC, però que la seva prioritat serà Girona i que partiran del "què" i no del "qui". Salellas ha presentat la seva candidatura com la "garantia" que "el temps i la nostra dedicació estarà únicament per Girona". També s'ha presentat com el canvi i ha fixat com a línies vermelles els partits d'extrema dreta i "l'espanyolisme".

El candidat d'Ara Girona, Carles Ribas, per la seva banda, ha assegurat que el seu partit no pactarà mai amb Vox ni amb "ningú que no sigui capaç de protegir i defensar la llengua i la cultura catalanes". Tampoc amb aquells que utilitzin l'ajuntament "com a eina per fer carrera política".

La candidata de Cs, en canvi, s'ha mostrat oberta als pactes amb partits "liberals", tot i que ha afegit que "és difícil de trobar sigles que casin amb això". Sobre Vox, per contra, ha dit que no s'han plantejat acords amb aquesta formació, però que tampoc posen línies vermelles.

