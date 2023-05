La CUP recorrerà la decisió de la CCMA d'excloure-la dels debats de Barcelona i Lleida

Laha presentat aquest dimarts un recurs davant lademanant que es rectifiqui elper les eleccions municipals del 28 de maig, que els exclou dels debats electorals aperquè no hi tenen representació. Els anticapitalistes al·leguen, però, que la representació que sí que tenen al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, amb nou i dues cadires respectivament, és motiu suficient perquè hi puguin ser presents.Precisament, el diputat de la CUP i membre de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha denunciat el "al que està sotmesa la CCMA" i ha destacat que el pla de cobertura ha estat registrat "sorprenentment" a dos dies de l’inici de la campanya electoral.En les darreres eleccions al Parlament,es van trobar amb la mateixa situació, ja que el PDECat disposava dels drets electorals de CiU i eren els primers comicis en què es presentava el partit d'extrema dreta. En aquella ocasió, el consell de govern de la CCMA, encarregat de l'elaboració del pla de cobertura i aleshores amb majoria de Junts, va decidir incloure les dues formacions als debats. Enguany, però, eli Junts han optat per deixar fora la CUP.Amb tot, els anticapitalistes titllen la situació d'"" i acusen la CCMA de no garantir els principis de pluralitat política i social, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa amb el pla de cobertura aprovat, que tampoc preveu entrevistes als seus candidats a Barcelona i Lleida i, segons valoren, "redueix el seguiment de les campanyes al mínim". De la mateixa manera, la CUP també ha presentat

Pla de cobertura de la CCMA per les eleccions del 28M by edicio naciodigital on Scribd

