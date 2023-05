Collboni i Trias s'emboliquen per la «sortida de l'armari» del candidat de Junts

Límits i lloguers de temporada

Els debats electorals, a més de contraposar models polítics, sovint serveixen també per mostrar l'agilitat i cintura dels candidats en un to puntualment distès, quan apareix una referència a cavall entre la política i l'anècdota simpàtica. I això és el que ha passat aquesta tarda a la trobada dels principals alcaldables organitzada per la cadena SER Catalunya i el diari El País. Tot plegat s'ha concentrat en el moment en què el líder del PSC als pròxims comicis, Jaume Collboni, s'ha dirigit a Xavier Trias, de Junts per Catalunya., ha dit, abans de fer una pausa dramàtica. Enmig del silenci, el receptor del comentari ha respost. "Jo fa temps que vaig sortir de l'armari., ha apuntat qui va ser alcalde de la ciutat entre 2011 i 2015.Entre somriures de complicitat, Collboni ha aprofitat l'espai ambigu que havia iniciat amb la seva premissa per matisar les seves paraules., ha mencionat, en referència a la seva orientació homosexual. Ràpidament, ho ha reconduït, per explicitar que el que buscava era assenyalar que Trias dissabte passat va fer un acte en què "es va presentar amb el seu partit, que és Junts per Catalunya, amb la presidenta del seu partit condemnada per corrupció, que és la senyora Borràs , i amb el senyor Puigdemont apareixent per una pantalla".En el debat també s'han començat també a polir algunes posicions intuïdes o explicitades les darreres setmanes i s'han establert noves barreres. Així, quan l'alcaldessa i cap de files de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha tornat a criticar que Trias fos el representant de la "barra lliure" per al sector privat, de la "massificació turística" i de "l'especulació", el candidat de Junts ha saltat, amb protestes enèrgiques.No ho digui més", ha etzibat, mentre la líder de BComú reclamava que no la interrompés.Poc abans, Colau i Trias havien coincidit, fins i tot sumant el republicà Ernest Maragall, en la necessitat d'abordar la problemàtica dels lloguers de temporada amb alguna mena d'intervenció municipal. En el seu torn de paraula,ha denunciat que. Maragall ha demanat no ser "catastrofista" i intervenir des de la ciutat "perquè això no succeeixi". Xavier Trias ha respost positivament a la proposta. L'alcaldessa, en una intervenció final, ha exigit també que la Generalitat s'impliqui en aquesta matèria. De fet, segons va apuntar la tinent d'alcaldia Janet Sanz en una entrevista a l'Ajuntament ja hauria demanat al Govern català que disposi eines al consistori perquè pugui regular aquest fenomen que eleva preus i redueix els drets dels llogaters.Una altra de les anècdotes que també ha marcat la discussió entre els principals candidats a les eleccions municipals ha estat el xoc pels pactes. En aquest sentit, Collboni ha tornat a ser protagonista en el moment que s'ha dirigit a Colau, la candidata que defensa un pacte ampli amb PSC i ERC. "Si és veritat que vostè defensa els pactes progressistes,que fer alcalde el senyor Maragall?", ha qüestionat el líder socialista. La cap de files de BComú ha mirat de defensar-se recordant que ella va provar de posar d'acord socialistes i republicans, però que "es van vetar mútuament". De fons, l'alcaldable d'Esquerra Republicana es limitava a remugar: "Quina barra que tenen els dos".

