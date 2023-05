Un conductor drogat i sense carnet atropella una dona a Lleida i fuig

Laha detingut un home, de 39 anys i veí de Bell-lloc d'Urgell, com a presumpte responsable de l'atropellament d'una dona de 29 anys alde la capital del Segrià.Els fets han passat al voltant de les 12.30 h d'aquest dimarts quan el conductor, quan aquesta creuava per un pas de vianants, i ha fugit. La policia ha localitzat i detingut el conductor al seu municipi, en una cerca en què també hi han participat els. L'home no tenia permís de conduir per la pèrdua total de punts i també ha donat positiu en drogues. La dona ha resultati ha estat ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova.Les persones que han estat testimonis del sinistre han pogut proporcionar a la policia detalls sobre les característiques del vehicle, fet que ha facilitat la detenció del seu conductor, cap a les 13.30 h, aLa policia hapels delictes de de conducció temerària, abandonar el lloc de l'accident, conduir sota l'efecte de drogues, lesions per imprudència i la no vigència del permís de conduir per la pèrdua total de punts.

