Sergio Busquets marxa del Barça: l'adeu del capità que dona nom a una posició

ha confirmat aquest dimecres els pitjors presagis per a la parròquia culer i ha anunciat la seva decisió de posar punt final a la seva etapa aldesprés deamb el primer equip -a l'espera de finalitzar l'actual curs-. Un adeu que no només es refereix al millor pivot de la història, sinó al darrer vestigi del millor mig del camp que s'ha vist mai i, en definitiva, del millorque s'ha arribat a jugar. Un adeu que el Barça ha volgut, sense èxit, evitar de totes les maneres, negant-se a acceptar que ha arribat el moment de passar pàgina definitivament i deixar enrere allò que un dia va ser: l'enveja del món sencer.El deprotagonitza un dels casos més paradigmàtics de la indústria en què s'ha convertit l'esport del poble.. Pràcticament, s'ha inventat una posició dins del camp, a la qual dona nom. "", és la manera més exacta per referir-se a un jugador que se li assimila. El far per treure la pilota des del darrere i el primer a saltar a la pressió. El pal de paller del. Si bé, no ha rebut cap premi individual de prestigi, més enllà d'alguna aparició en el millor onze de l'any de lai de-els entesos coincideixen a afirmar que menys de les que mereixia-.Eclipsat per, primer, i donat per descomptat, després, Busquets ha vist com el màrqueting no ha estat mai a l'altura de la seva importància futbolística. La personalitat introvertida, la discreció absoluta fora de la gespa i la manca d'excentricitats previsibles en un esportista del seu èxit tampoc han ajudat a enaltir unafora del cercle barcelonista i dels més entesos en la matèria. Qui tot ho veu dins el rectangle ha estat invisible per masses dels de fora. Aquell que va asseureamb 20 anys -fins a provocar que marxés alsi volia tenir minuts- i a qui ningú ha mogut fins ara.Busquets s'acomiada ambamb la samarreta blaugrana: 9 Lligues -la present inclosa-, 7 Copes del Rei, 7 Supercopes d'Espanya, 3 Champions, 3 Supercopes d'Europa i 3 Mundials de Clubs. També 19 gols i 43 assistències. Unes estadístiques individuals que ajuden a entendre l'insuficient reconeixement a la seva figura. "", diuen els científics del futbol; "", pels aficionats amateurs.

