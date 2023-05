Junts s'escuda en ERC per esquivar el debat successori de Borràs abans del 28‑M

Anna Erra, la setmana passada al seu despatx de Vic. Foto: Adrià Costa Rifà

Un debat que impactarà en els pactes postmunicipals

, un nom desconegut per al gran públic, ha posat cara aquest dimarts a un corrent notable dins deque discrepa de la gestió que està fentdel seu futur polític un cop rebuda la condemna per corrupció pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i un cop suspesa com a diputada per part de la(JEC). "Si això m'hagués passat a mi, jo hauria marxat", ha assenyalat Trilla, candidata de Junts a en una entrevista a Nació . No es quedava aquí. "Hem de ser conscients que en política hi som de manera temporal. Si t'encalles en voler liderar els partits, t'equivoques". sostenia la cap de cartell a la capital de la, on no s'hi veurà Borràs fent campanya. Unes paraules que colisionen amb l'estratègia de Junts de cara a la campanya, en la qual aspiren a liquidar qualsevol possibilitat de soroll al voltant delde la seva líder.I aquest futur polític immediat passa pel relleu al capdavant del Parlament, escenari que Junts està esquivant fent servir ERC com a escut. És a dir: el discurs passa per assenyalar que la pilota és a la teulada d', vicepresidenta primera de la cambra en funcions de presidenta i candidata a l'alcaldia d'. "Qui té la decisió és Vergés. Qui ha generat aquesta situació són ERC i el PSC suspenent la presidenta del Parlament", ha assenyalat aquest dimarts el president del grup parlamentari de Junts,. El mes de juliol, republicans i socialistes, amb el suport de la CUP, van apartar Borràs del càrrec quan es va obrir el judici oral pel cas de la ILC . En aquell moment hi va haver veus de Junts que li van recomanar a la presidenta del Parlament apartar-se del càrrec, però va decidir mantenir-s'hi. Continua en aquesta tessitura a l'espera que la JECa abordar el relleu definitiu a la cambra.Es dona la circumstància que, aparentment, tant Junts com ERC no semblen tenir pressa per resoldre la situació. Els primers, perquè esquiven el soroll previ a la campanya i perquè un debat intern -que ja existeix, i de manera notable, entre bambolines- tindria impacte directe en el camí cap al 28-M; els segons, perquè aspiren a treure rèdit del desgast dels exsocis, on el ball de noms per substituir Borràs fa mesos que està en marxa. "Quan Junts es posi d'acord de si el relleu ha de ser, nosaltres hi serem", ha indicat, amb tota la intenció, la portaveu parlamentària d'ERC,. La primera -alcaldessa de- ha traslladat al seu entorn que no es postularà; la segona -alcaldessa de- és la més ben posicionada; i la tercera, propera a Borràs, ja es va descartar públicament La presidenta de Junts té l'aspiració de pilotar el relleu o, si més no, tenir-hi influència. Erra, que segons totes les fonts consultades apareix com la que té més opcions, és propera al secretari general de Junts,. Al juliol ja hi va haver veus que la van situar com a relleu de Borràs, però en aquell moment no es va procedir a cap substitució; ara, en canvi, aquesta substitució ve forçada per la JEC i de la condemna per corrupció. També hi ha un altre element a tenir en compte, que és com corre la llista de Junts. Qui entrarà al Parlament serà Antoni Castellà, líder de Demòcrates. Dos llocs més enllà hi ha, secretari d'organització de Junts i molt proper a Borràs -va accedir al càrrec a petició seva-, però per entrar probablement s'hagi d'esperar a què hi hagi renúncies per part de diputats -- que van a la llista dea Barcelona. I aquestes renúncies es duran a terme en cas que Trias no només guanyi, sinó que governi.Per calendari, un dels escenaris més plausibles és que es mescli la tria de la nova presidència del Parlament amb la dinàmica de pactes postelectorals. De fet, els comuns ja han demanat que una cosa no es barregi amb l'altra., ha indicat, portaveu del grup que comandaal Parlament. En un context en què els tres principals partits -ERC, el PSC i Junts- intentaran sumar el màxim d'alcaldies i caldrà negociar -no només als ajuntaments, sinó també a les diputacions- amb cessions mútues. Els comuns, per exemple, ja han deixat clar que estan disposats a parlar amb totes les "forces progressistes" per propiciar un canvi de to en la presidència del Parlament. L'última gran decisió al Parlament, l'aprovació dels pressupostos, es va fer de la mà de republicans, socialistes iMentrestant, això sí, el silenci és la divisa principal a Junts. Borràs farà campanya, però sobretot arreu del territori, i no tant a Barcelona, on Trias marca distàncies amb el discurs de la confrontació. "El que no podem permetre'ns és una campanya en què cada dia haguem de parlar de qui és ell Parlament", ressalten a la sala de màquines del partit que comanden Turull i Borràs. Com més soroll, pitjor per a Trias i pitjor per a la resta de candidats. Candidats que, com la cap de cartell a Balaguer, no sempre comparteixen els arguments de la presidenta del partit, encara que les veus que ho expressin públicament siguin

