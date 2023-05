Un estudi identifica diferències entre el cervell dels homes i les dones en els països amb més desigualtat

Eld'una persona, com la força dels músculs, canvia segons les circumstàncies de l'entorn, encara que a vegades aquestes transformacions no siguin tan evidents per la protecció del crani. Aquesta és la base de molts estudis que han mostrat que en els països on la desigualtat de gènere és major, les dones tenen més risc a patir malalties mentals i tendeixen a tenir menys èxit en els estudis que els homes.Per comprovar si unaestà relacionat amb les diferències en l'd'homes i dones, un grup de científics ha pres aproximadament 8.000 ressonàncies magnètiques de persones de 29 països diferents.L'article, publicat a la revista PNAS , afirma que en els països amb, mesurada sota les directrius de l'Índex de Desigualtat de Gènere i l'Índex de Bretxa de Gènere, els cervells entre homes i dones és similar, "". En canvi, en els estats amb major desigualtat, el gruix del costat dret de la cortesa cerebral era més reduïda en les dones.Els investigadors reconeixen la complexitat dels, però alhora coincideixen que les diferències trobades en la cortesa estan relacionades amb respostes a la desigualtat o resistència a l'adversitat. A més, en altres estudis s'han vist canvis en aquestes zones del cervell en persones que ha sofert dolors i, també, s'ha vist disminuïda en casos de depressió o estrès posttraumàtic.

