Bomba de Netflix: estrenarà una pel·lícula de terror apocalíptica ambientada a Barcelona

La multinacional ha estrenat per sorpresa el tràiler d'una de les seves pròximes pel·lícules, amb un marcadíssim segell català. Edirigirande l'exitós film apocalíptic que va protagonitzarA través d'unes primeres imatges emeses als comptes de Netflix a les xarxes socials, la pel·lícula presenta un escenari que barreja la trama de fa cinc anys amb la que se situarà a la capital catalana.per una misteriosa presència que destrueix la població mundial.Les persones embogeixen, es comporten de manera erràtica i se suïciden a través de veure alguna cosa que els hi detona la "malaltia", la "possessió".Enmig d'aquest caos apareix en Sebastian,que haurà de sobreviure pels carrers deserts de Barcelona tal com va fer Bullock en el film original. En aquest camí ple de dificultats es trobarà amb altres persones, supervivents en el mateix estat que ell, amb els que i". Tots dos van ser els responsables del guió i de la direcció del filmones van enfrontar a una també ciutat apocalíptica per una afecció similar: les persones no podien sortir en espais oberts... o es morien. Tots dos ja han col·laborat amb Netflix i amb Casas en el passat, després de l'èxit de visualitzacions que va tenir la seva darrera pel·lícula,El film: des dels escenaris de la ciutat fins a la producció dels efectes especials, de qui es responsable l'empresa(qui ha realitzat títols como la sèrie). Ja hi ha data d'estrena: apareixerà a la plataforma el 14 de juliol de 2023.

