Aquest matí, durant el discurs al debat d'investidura, @CerniEscale ha patit un desmai causat per la calor, com han confirmat les atencions mèdiques.



Es troba bé i amb la fortalesa necessària per continuar a les 16 h, moment que es reprendrà la sessió al @ConsellGeneral. — Concòrdia (@som_Concordia) May 9, 2023

L'emergent polític andorrà del nou partitque ha passat a ser el cap de l'oposició al país pirinenc,, ha donat un ensurt després de desmaiar-se endel president. El líder polític ha patit una indisposició mentre feia el seu discurs i s'ha desmaiat sobre l'estrada.quan feia un quart d'hora que parlava, tot i que ha pogut aixecar-se tot sol. La sessió s'ha suspès durant una hora per poder atendre'l i, finalment, s'ha decidit que es reprendrà aquest dimecres a les 9:30 hores, per facilitar la total recuperació del candidat. La formació ha informat que, segons els serveis mèdics, tot ha estat fruit de la calor.El representant d'un partit que ha aparegut amb força al país andorrà,, estava parlant del model de país que proposen, posant l'èmfasi en el creixement harmònic i sostenible. També havia dit que faran públiques les declaracions de béns dels consellers i conselleres generals de Concòrdia en un gest de transparència.Les eleccions celebrades a Andorra el passat 2 d'abril les va guanyar per majoria absoluta, amb 16 consellers, Demòcrates per Andorra. El seu candidat a líder de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha proposat en el seu discurs d'investidura la realització de dos pactes d'Estat durant la pròxima legislatura: sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea i sobre la reforma del sistema de pensions.

