La ponent de l'informe Pegasus creu que la UE té un «deure moral» amb les víctimes de l'espionatge

La ponent de l'informe del Parlament Europeu sobre l'ús de Pegasus , creu que les institucions europees tenen un "deure moral" amb les víctimes de l'espionatge i la resta de la ciutadania. "Sabem que no podem forçar a lai alperquè actuïn [...], però si deixem que això passi per alt a la UE, seran còmplices de la destrucció de la democràcia", ha remarcat aquest dimarts en una roda de premsa des d'. Segons la dirigent neerlandesa, els casos desvelats han posat de manifest que les persones escoltades van ser escollides de forma deliberada "per raons polítiques" ien el seu objectiu d'aconseguir investigacions justes i donar suport a les víctimes.De nou, In 'T Veld ha lamentat que la gran majoria d'estats utilitzin la seguretat nacional com a argument per justificar l'i s'ha mostrat "preocupada" per les implicacions que això pugui tenir, sobretot en clau electoral en els diferents països que celebren comicis aquest any.L'eurodiputada del gruptambé ha criticat la manca de col·laboració d'algunes autoritats nacionals en l'elaboració de l'informe i ha carregat contra la manca d'independència d'algunes d'elles. "Molts països diuen que cal anar a les autoritats nacionals a denunciar, però quin sentit té si resulta que aquestes?", ha qüestionat.Per la seva banda, el president del comitè Pegasus,, ha apuntat que, en una situació ideal, la comissió del Parlament Europeu no hauria d'existir. Malgrat tot, ha insistit que la feina del grup no està "ni molt menys acabada" i s'ha mostrat convençut que les recomanacions que aprovarà l'Eurocambra "marcaran la diferència" per aconseguir que l'ús de programes d'espionatgedesapareguin de les institucions europees.

