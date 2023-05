Foment del Treball presenta un recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost del patrimoni

La patronalha presentat uncontra l'a la sala del contenciós administratiu de l’Audiència Nacional. Foment vol que l'Audiència elevi qüestió d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. El president de la patronal,, ha afirmat aquest dimarts que volen que l'impost desapareixi de la legislació espanyola "perquè és injust i és inconstitucional".Sánchez Llibre ha lamentat que a Catalunya hi ha diversos impostos cedits i propis que vanHa recordat que l’impost de patrimoni era transitori l'any 1977, quan es va pensar per al control de la riquesa en aquell moment, però que el fet que encara pervisqui és "una autèntica vergonya" i ha afegit que "no s'aturaran" fins que assoleixin la seva supressió.Foment jasobre inconstitucionalitat a grups parlamentaris i institucions i el Partit Popular ho va presentar al Tribunal Constitucional. El 2022, als Pressupostos Generals de l’Estat va aparèixer l’anomenat impost sobre grans fortunes i la patronal catalana va elaborar un altre dictamen que es va fer arribar a formacions i institucions, i alguns governs autonòmics han presentat recurs al TC. I avui arriba un tercer mecanisme.L'advocat Manuel J. Silva ha manifestat que "la incidència de l'impost del patrimoni en el món de l'empresa es extraordinària". Sobretot, ha dit, perquè "fa moure els directius de les empreses, depenent de si hi ha impost o no en un territori o en un altre, perquè és un impost que". L'advocat ha indicat que "no cal ser dramàtics, però ha afectat a eventuals inversions empresarials i tenim interès perquè Espanya sigui un país apte per implementar empreses i captar talent".

