El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament 13 anys després

Ladel govern de-del 2010- que reconeix el dret de la dona a interrompre voluntàriament l'embaràs en les primeres 14 setmanes de gestació sense haver de donar explicacions ni haver de complir cap requisit, i fins a la 22 si existeix risc "greu" per a la salut, ja està avalada pel. Després de 13 anys de l'aprovació de la norma a les Corts, l'intèrpret suprem de la Constitució espanyola ha desestimat per majoria aquest dimarts elpresentat pelEl ple del TC, amb els vots favorables dels 7 magistrats progressistes i els 4 contraris dels conservadors, ha confirmat així que la llei s'adequa a la Constitució espanyola i és, per tant, pot continuar vigent -el recurs d'inconstitucionalitat del PP no estava frenant la seva aplicació-. La sentència, que compta amb, de la progressista, arriba després que el mes de febrer, se substituís el ponent de la sentència, el conservador, per una nova ponent, la progressistaD'altra banda, el TC també avala la constitucionalitat de l'article de la llei del 2010 que regula la possibilitat que els metges es declarinper no practicar avortaments. Amb tot, la cort de garanties ha liquidat l'que li quedava sobre la taula.Ara, segons han avançat fonts jurídiques a Europa Press, el TC consagra l'avortament com un dret de la dona. No com un nou dret fonamental, aclareixen, sinó emmarcat en eli, en aquest sentit, en la lliure autodeterminació, seguint la línia marcada a la sentència sobre la llei de l'eutanàsia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola