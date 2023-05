Triple aprovació del govern espanyol a les noves mesures d'habitatge

Avals hipotecaris

Objectiu: 184.000 habitatges assequibles

Elha aprovat aquest dimarts tres de les mesures d'habitatge anunciades en les últimes setmanes pel president del govern espanyol,. En primer lloc, el govern espanyol ha donat llum verda als avals a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) del 20% de la hipoteca per a joves i famílies amb fills a càrrec . La ministra de Transports,, ha explicat que l'aval es podrà incrementar un 5% més si l'habitatge és eficient energèticament.D'altra banda, l'executiu espanyol ha aprovat la compra de terrenys delper fer-hi 20.000 habitatges de lloguer assequible. L'operació tindrà un cost d'uns 620 milions d'euros. Pel que fa a, està previst que s'hi facin 1.600 habitatges aLa titular deha concretat que aquesta operació serà de més de 8,25 milions de metres quadrats per fer 50 actuacions a 14 autonomies. La compra hauria de permetre fer 19.876 pisos de lloguer assequible, més de la meitat dels quals a(10.500). Sánchez ha destacat que es tracta d'una operació "molt ambiciosa".A més, el Consell de Ministres també ha aprovat la promoció de 43.000 nous habitatges de lloguer assequible , tant de nova construcció com de rehabilitació, amb una nova línia de l'ICO dotada amb 4.000 milions d'euros de fons europeus. S'hauran de destinar a lloguer assequible com a mínim durant 50 anys i hauran de ser energèticament eficients.Sánchez ha defensat la mesura dels avals hipotecaris sobre el 20% del valor de l'per ade fins a 35 anys o famílies amb fills amb ingressos màxims de 37.800 euros per persona (4,5 cops l'IPREM). En cas que sigui una parella, el límit serà el doble i amb menors a càrrec el límit s'incrementarà un 0,3% per cada fill. Si és una família monoparental, pot augmentar-se un 70%.El Consell de Ministres ha donata subscriure aquest conveni amb l'ICO. El conveni fixarà un límit temporal de l'aval d'un màxim de 10 anys i el preu no podrà superar el 100% del valor de l'immoble. La línia d'avals estarà dotada amb 2.500 milions d'euros i l'estimació delés que pugui beneficar 50.000 famílies.Es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de 2025 amb possibilitat d'ampliar-ho dos anys més. No serà compatible amb avals hipotecaris que facin les. Pel que fa a l'ampliació fins al 25% es podrà fer quan l'habitatge que es compri tingui unaSánchez ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és fer, dels quals 70.000 ja estan en marxa. "Hem mobilitzat tots els recursos necessaris per donar un impuls sense precedents que culminem amb aquestes mesures", ha dit. La ministra de Transports ha reivindicat que l'executiu està "apostant com mai" en polítiques d'habitatge.Fonts del govern espanyol han explicat que el que s'ha aprovat aquest dimarts és un acord del Consell de Ministres que dona llum verda a desenvolupar els convenis amb l'ICO i ratifica l'acord de compra dels terrenys de Defensa. No és cap llei ni decret i, per tant, no l'ha de ratificar el. En unes setmanes, l'acord tornarà al Consell de Ministres per ratificar-lo.

