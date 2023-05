Barcelona tindrà la seu d'eSports més gran de tot el sud d'Europa

El League of Legends és el rei dels eSports a Catalunya

més gran de tot el sud d'Europa. Així ho ha anunciat el conseller de Territori,, que adjectiva el projecte com "un hub de primer nivell en l'àmbit dels videojocs i de l'entreteniment digital". En concret, aquest centre serà l'ampliació de l'actual que ja existeix a la zona del 22@, l'anomenat, que augmentarà fins als 7.000 metres quadrats de superfície. Això suposa incrementar uns 5.100 dels quals són actualment des de la seva obertura el 2019.El Govern assegura que aquest centre s'inaugurarà el pròxim mes de juny.i de les empreses, clubs o entitats que formen part del sector. Els seus serveis estaran destinats a la competició, a més de tenir altes zones per a entrenar, descansar, formar o, directament, fer-los servir per a entreteniment digital. El projecte ha comptat aÉs un signe més de la capitalitat de Barcelona i el territori català en el sector dels eSports a Europa., a l'edifici del Grup Mediapro; amb el centre gaming més gran d'Europa situat a la capital catalana; la creació de la primera lliga de LoL en català , oficial; i el talent en diverses categories, àrees i produccions, situa el país al capdavant de tot l'Estat. Així ho demostra l'estudi: el 18,5% dels fans dels eSports són a Catalunya, el territori amb més seguiment de tot Espanya. La consolidació de KOI -l'equip d'- i l'entrada del Barça al LoL va acabar d'impulsar més el territori a nivell de seguiment.La comunitat deés immensa a Catalunya. Barcelona i municipis del seu entorn, com Sant Cugat, són un dels centres neuràlgics del videojoc a nivell de fans, empreses i comunicació.de molts esdeveniments i retransmissions de la competició del LoL, especialment dels tornejos estatals (de la seva propietat).Ara bé, en català no existeix cap mena de producte d'aquestes característiques a l'empresa. No tanquen la porta a fer-ho en un futur, però tampoc hi ha cap projecte sobre la taula.aquest sector està abanderada per petits streamers, com, que no arriben ni a la sola de la sabata de la LVP en recursos i espectadors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola