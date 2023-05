El Parlament autoritza Antifrau perquè investigui presumptes irregularitats a la cambra

L'(OAC) investigarà el Parlament per les llicències per edat i processos de selecció després que la mesa de la cambra catalana, per, hagi donat llum verda a l'actuació. Va ser arran d'una denúncia a l'OAC, que l'organisme es va moure i va informar el Parlament sobre la voluntat d'investigar-lo , però segons la llei, això no es pot iniciar sense que sigui requerit per l'òrgan afectat. S'inicia amb aquesta autorització un nou capítol en les polèmiques, que van ser eliminades un cop l'Ara va publicar la informació sobre aquest privilegi.Si es fa la investigació i es detecten possibles delictes, Antifrau ho haurà de traslladar a la. Si hi veu irregularitats administratives, ho comunicarà en un i. Entre les possibles irregularitats que s'assenyalen en la petició de l'OAC al Parlament hi ha la concessió de privilegis al personal de la cambra, com les llicències per edat, la figura que permet als funcionaris cobrar sense treballar a partir dels 60 anys i que es va aprovar l'any 2008.L'escàndol en fer-se públic això va motivar unper evitar que les persones amb llicència cobressin gairebé la totalitat del salari sense prestar cap servei. Actualment, poden deixar de treballar uns anys abans de la jubilació, però amb un topall de sou: el que percebrien si estiguessin ja jubilats. També hi ha sota el punt de mira diversos processos de selecció. Aquest dimarts, fonts de la mesa han assegurat que existeix una "voluntat de màximai transparència" davant la nova investigació. També hi ha sota el punt de mira diversos processos de selecció, tot i que no s'ha concretat quins.Va ser en la reunió de la mesa de la setmana passada que la vicepresidenta en funcions de presidenta,, va comunicar a la resta de grups aquesta voluntat de l'OAC. En aquella ocasió no es va prendre cap decisió i finalment s'ha fet aquest dimarts. També durant la jornada d'avui l'òrgan rector de la cambra ha tramitat la proposició de llei registrada pels comuns que demana regular els apartaments turístics perquè no puguin estar en edificis amb pisos residencials i reforçar les competències dels ajuntaments.

