Pimec aplaudeix l'acord salarial, però recorda que 26.000 pimes van tancar el 2022

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha expressat el seu suport a l'acord salarial al qual han arribat la CEOE i els sindicats, que ha considerat "positiu". Però alhora ha aprofitat per diferenciar entre la situació de "les empreses de l'Ibex" i la que pateixen les pimes. En aquest snetit, ha recordat que l'any 2022 unes 26.000 petites i mitjanes empreses van haver de tancar les seves portes. Cañete ha fet aquestes declaracions en el transcurs de l'assemblea general de la patronal.

Cañete ha volgut sortir al pas de les afirmacions dels sindicats que l'evolució dels marges i dels beneficis empresarials han crescut per sobre dels salaris i que aquesta situació s'ha de revertir. Ha dit que Pimec defensa el "valor social" de l'empresa i que un creixement de la productivitat i dels beneficis han d'anar acompanyats de millores salarials. Però ha rebutjat que "totes les empreses" hagin tingut unsel 2022. Per Cañete, els acords salarials han de tenir en compte també la "dimensió" de les empreses.Antoni Cañete ha considerat que les darreres mesures del govern espanyol -aprovades en el consell de ministres d'avui- poden ser puntualment positives, però ha reclamat que "a banda de repartir peix, es facin polítiques que".El dirigent patronal ha diferenciat les grans companyies com les energètiques o els bancs, delsagroalimentaris, que no tenen el mateix poder de negociació. És aquí on ha explicat que el 2022 van tancar 26.000 pimes en el conjunt de l'estat espanyol, un 10% més que el 2021.Cañete ha assenyalat que les empreses de l'Ibex 35 van guanyar en el conjunt del 2022 la xifra de, un 35% més que el 2021. Les energètiques com Iberdrola, Endesa i Naturgy van obtenir 8.500 milions d’euros, un 31% més, tot i l’impost addicional pels seus beneficis extraordinaris. Elha guanyat 5.696 milions durant el 2022, un 14% més.Lade les pimes/grans empreses dins la composició del PIB és de. Seguint aquesta proporció, el creixement dels beneficis bruts de les pimes i autònoms és d'aproximadament un 6%, una xifra inferior al creixement de l'IPC (8,8% de mitjana) i similar al creixement de les rendes dels assalariats.L'assemblea general de Pimec ha constatat aquest dimarts les bones xifres de l'entitat, que ha crescut en 3.000 nous associats, fins als 144.000 membres, amb més de 320 gremis associats i un increment del 25% dels ingressos, fins arribar als 22 milions. L'organització ha lliurat una bossa de compra als seus treballadors de 400 euros per respondre a l'impacte de la crisi inflacionària.

