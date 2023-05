La igualtat laboral entre homes i dones augmentaria en un 8% el PIB espanyol el 2060

Laen l'activitat laboral i les hores de feina augmentaria en un. Això és el que apunta un informe sobre la desigualtat laboral de gènere de l', que defensa que la "igualtat de gènere no és només un imperatiu moral, sinó que també es tradueix en creixement econòmic i en l'ocupació".L'estudi indica que elamb igualtat laboral de gènere seriaal de ladels països de l'OCDE, que se situa en el. Les economies de Mèxic, Costa Rica i Turquia són les que més es beneficiarien de l'equiparació laboral de gènere.L'estudi constata que, "malgrat els progressos dels últims anys",entre homes i dones perquè aquestes afronten "desavantatges inapropiats i barreres en la majoria d'esferes de la vida econòmica i social". El document apunta que en l'àmbit de l'OCDE hi ha hagut progressos en alguns àmbits, com la, laen elsi lesde tenir mésa la feina, així com en la representació en posicions de lideratge.Ara bé, l'informe remarca que encaraper assolir la igualtat laboral de gènere. Per exemple, remarca que cal impulsar lade lesen estudis que poden portar a millors oportunitats laborals ilesa l'emprenedoria. El document també constata que lesque els homes, tenenmés, assumeixen "desproporcionadament"no remunerades i estanen posicions de lideratge en política i governs.

