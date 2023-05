CaixaForum+: més continguts culturals i científics a la teva pantalla

Les estrenes del maig a CaixaForum+

Perspectives

Marchel Duchamp. L'art del possible

Men at lunch

L'Orquestra Pau Casals

Com accedir a CaixaForum+? La Fundació ”la Caixa” ha comptat amb el Grup Mediapro com a col·laborador tecnològic en el desenvolupament de la plataforma.



Com accedir-hi? Simplement cal registrar-se a l’aplicació o al



Cal pagar? La subscripció a CaixaForum+ és gratuïta. El projecte preveu tenir en un futur alguns continguts premium, com ara retransmissions en directe d’activitats, que podrien ser de pagament.



En quins dispositius es pot visualitzar? CaixaForum+ és una plataforma multidispositiu que es pot visualitzar en telèfons mòbils i tauletes, mitjançant la descàrrega de l’aplicació CaixaForum+ a navegadors web, a través de televisors intel·ligents o monitors, mitjançant l’ús d’AirPlay o, pròximament, Chromecast.



Hi ha limitacions? La plataforma CaixaForum+ no té cap limitació en el nombre de dispositius simultanis des dels quals es pot accedir. Per accedir al catàleg caldrà tenir una connexió a Internet, ja que el contingut no es pot descarregar.



és la plataforma de referència de. Va néixer a finals de l'any passat per tal d'esdevenir a les pantalles una prolongació de l'activitat de la xarxa CaixaForum , uns centres culturals que defineixen la programació amb criteris de rigor, accessibilitat, divulgació, singularitat i universalitat.Ja en el moment de la presentació, la Fundació ”la Caixa” va anunciar que s' estrenarien nous continguts setmanalment . En aquest sentit, aquest mes, destaquens sobre l'orquestra Pau Casals, les obres del Museu Guggenheim, Marcel Duchamp i els Estats Units de la Gran Depressió.Elde CaixaForum+ és una mostra de. De–sèries, podcast, documentals, pel·lícules, art digital, programes de divulgació, entrevistes, concerts i òperes, entre altres- i també de. De fet, els continguts estan dividits en: arts visuals i plàstiques, arts escèniques, música, literatura, pensament i història, cine, arquitectura i disseny, ciències de la vida i ciències físiques. Aquest mes de maig, destaquen continguts sobre art, filosofia, arquitectura i música, entre altres.documental de 25 episodis on diferents persones rellevants del món de la cultura com Leticia Dolera, Isaki Lacuesta o Paco León, entre altres comparteixen les mirades, impressions i reflexions sobre 25 obres emblemàtiques de la, en diàleg amb els comissaris del museu.La fotografia, el ball, la música, la gastronomia, la literatura, el cinema, el disseny i l'art es creuen en un espai excepcional com és el Museu Guggenheim Bilbao.del Museu Guggenheim BilbaoEl documental Marchel Duchamp. L'art del possible explora la vida, la filosofia i l'impacte d'un dels modernistes més influents de principis del segle XX. L'obra analitza lesi les aplica tant a esdeveniments històrics com a la mateixa explosió del: 11 de maig, 1932. Els Estats Units viuen l'impacte de la, el boom d'immigrants italians, irlandesos i jueus de la dècada anterior ha provocat una expansió urbana sense precedents i, en una tardor inusualment càlida, els obrers de l'acer arrisquen les seves vides construint gratacels als carrers de Manhattan. Una obra dirigida per Seán Ó Cualáin fruit de investigació per explicar una de les: onze operaris menjant despreocupadament sobre una biga a uns 260 metres d'altura.: 17 de maigAquest documental relata l'excepcional trajectòria humana i musical de l', una formació iniciada el 1920 a Barcelona i interrompuda tràgicament per la Guerra Civil. El mestre català, en aquest cas com a director, estava profundament convençut que la cultura, i en particular la, eren essencials per ali havien d'arribar a tothom, fos quina fos la seva posició social.