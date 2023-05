Les millors estrenes de sèries del maig que no et pots perdre a les plataformes

Les estrenes de sèries del maig: les nostres recomanacions

White House Plumbers (HBO) - 2 de maig

All Creatures Great and Small | Season 3 (Filmin) - 3 de maig

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Netflix) - 4 de maig

Star Wars Visions | Season 2 (Disney+) - 4 de maig

Putos modernos (Filmin) - 4 de maig

The Confessions of Frannie Langton (Filmin) - 9 de maig

Missing: Dead or Alive? (Netflix) - 10 de maig

City on Fire (Apple TV+) - 12 de maig

Angel City (HBO) - 17 de maig

El Silencio (Netflix) - 17 de maig

Fatal Attraction (SkyShowtime) - 22 de maig

Platonic (Apple TV+) - 24 de maig

Només falta un més per l'estiu i lescomencen a omplir els seus catàlegs de continguts més lleugers i frescs. Deixada enrere la temporada de premis i totes les estrenes guanyadores de premis, els serveis de contingut en streaming preparen una bateria deper a les pròximes setmanes.aquest maig, intentant tornar a aconseguir la primera plaça de la plataforma amb més visualitzacions, que ara és d'i altres, com el cas dels Bridgerton, presenten spin-off que poden acontentar els fans que encara estan expectant perquè arriben noves fornades d'episodis de les seves ficcions preferides. Ara bé, donades les circumstàncies de la, pot ser dels darrers mesos en el que podrem gaudir de totes les estrenes previstes per a les pròximes setmanes. Des de Nació us fem la llista definitiva de recomanacions per aquest maig.també exhibiran novetats de categoria pels dies d'aquest mes.de només cinc capítols explica la història real de com els sabotejadors polítics dei els autors intel·lectuals delvan enderrocar accidentalment la presidència que estaven tractant de protegir.protagonitza aquesta comèdia negra que ha rebut crítiques dispars, però que serà una delícia per als interessats en la política dels EUA.El retorn d'una de les millors creacions televisives dels últims temps procedent del. L'espectador podrà tornarper seguir les vides afables dels habitants del poble, en les dècades dels anys 30 i 40. La història tornarà a centrar-se en els, a més de tots els personatges secundaris que s'han anat afegint en les darreres temporades.Lligada a l'univers victorià delscreat per l'escriptorai que abordarà la vida juvenil d'un dels personatges més carismàtics de la història principal. La plataforma presenta unde la sèrie britànica basada en els llibres de Quinn sobre la Reina Carlota (interpretada a l'original per) en la seva vida de jove.Segona temporada de, una sèrie d'animació japonesa que es va presentar com una alternativa a l'univers creat perper mantenir la gana voraç dels fanàtics ara que no hi ha pel·lícules principals. Aquesta nova temporada arriba amb nous curtmetratges basats en l'univers decom a històries independents.Filmin torna a posar sobre la taula una sèrie de producció espanyola atrevida, desinhibida i que pot marcar la conversa de la crítica en les pròximes setmanes. És una producció que buscarà parodiar les situacions, vides, sectors i personatges del panorama "postureig" que vivim a l'estat espanyol.que es va fer famós per fer ironia amb tot aquest col·lectiu dde xarxes socials.Nova sèrie exportada del Regne Unit que acontentarà tots aquells que els fascina aquest subgènere victorià. La història se centra en una dona negra arrencada de les seves arrels a Jamaica i venuda com a esclava al matrimoni format per cèlebre científic, que s'enfronta a un judici per assassinat. Ella no recorda res d'aquella nit, però està convençuda que ella no n'ha estat la culpable. Intriga i drama van acompanyades de la primera sèrie de la creadoraEls fanàtics de les sèries documentals del gènereestan enhorabones. Un altre cop, com és de costum, de la mà de Netflix. En aquest reportatge audiovisual seguiran un equip de policies deque investiguen casos de persones desaparegudes en circumstàncies inquietants.El creador de, una de les sèries adolescents més reeixides de tots els temps, presenta aquest thriller que barreja la intriga i el drama al voltant d'una comunitat universitària d'alt nivell a la ciutat de Nova York.relacionat amb certs incendis per tota la zona musical de NY iniciarà una investigació que llençarà per terra molts secrets guardats.s creat des de zero per personalitats tan famoses del cinema comLa sèrie mostrarà com totes elles decideixen situar en el focus la manca d'esport femení en una gran ciutat com Los Angeles, especialment en la disciplina del futbol.Nova sèrie d'l'home que es va adaptar a la gran pantalla el best-sellerde. La història, creada pel mateix Gabilondo, explica com un jove és posat en llibertat 6 anys després d'haver assassinat els seus pares, quan encara era menor. Durant aquest temps,ni ha col·laborat amb la justícia, per la qual cosa tant les motivacions del crim com les seves intencions actuals són un misteri. Una jove psiquiatra i el seu equip seran els encarregats de determinar el seu potencial perill per a la societat observant-ho en secret dia i nit, com un animal., que va ser tota una bomba per al cinema eròtic de finals dels anys 80 i que va situar a la fama de Hollywood el seu director, Adrian Lyne. La sèrie explora els temes atemporals del matrimoni i la infidelitat a través de la lent de les actituds modernes envers les dones fortes, els trastorns de la personalitat i el control coercitiu.Després d'un llarg parèntesi en la seva amistat, uns vells amics amb una connexió platònica es tornen a trobar a la mitjana edat.i desestabilitza les seves vides de manera molt divertida. La història està protagonitzada per dos grans actors de l'escena còmica dels Estats Units:

