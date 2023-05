El Govern demana a l'Estat «solucions valentes» per acabar amb el «mal endèmic» de Rodalies

Les pluges no reverteixen la sequera

La campanya electoral començarà aquest dijous amb el caos deen primera plana, i elno n'és aliè. La portaveu de l'executiu,, ha recordat aquest dimarts que el cas dels trens a Catalunya va més enllà de l'incendi de l', sent un "mal endèmic i cronificat" que només s'arregla amb "solucions valentes i realistes" per part de l'Estat. El traspàs de les competències és una demanda històrica de la Generalitat, que incidència rere incidència es torna a posar sobre la taula.Pel que fa al cas concret de l'avaria a l'R2, Plaja ha explicat que el resultat de l'estudi sobre les causes no es podrà saber davant l'"opacitat" de, que no ha proporcionat al Govern tota lanecessària perquè avanci la investigació. "No amaguen la informació només al Govern, sinó a milers de catalans que volen saber per què els seusno funcionen", ha assegurat la portaveu, que també ha demanat les inversions necessàries perquè els combois surtin i tornin a l'hora que toca.La nova polèmica per Rodalies es remunta a fa just una setmana, amb una autèntica situació de caos a la línia arran de l' incendi en un quadre de senyals a les instal·lacions d'Adif a. La teoria d'Adif és que el foc es va produir per la caiguda d'un llamp, però el Govern ha desmentit aquesta versió citant un informe del(Meteocat) que assegura que en el moment dels fets no va caure cap llamp al, i ho atribueix al mal estat de les instal·lacions. "Parlen d'un llamp que ningú va veure", ha apuntat Plaja.A nivell polític, la incidència ha reviscut el debat sobre la necessitat de traspassar la plena gestió del servei de Rodalies a la, una reclamació històrica de l'executiu català. Per altra banda,ha impulsat aquest mateix dijous la reprovació de la ministra de Transports, Raquel Sánchez , mentre que Junts culpa també el govern de Pere Aragonès pel caos generat i les incidències constants.En paral·lel, Plaja ha tornat a fer referència a la situació deque viu el país. La portaveu de l'executiu ha demanat que lesdels últims dies i les previstes per aquesta setmana no es converteixen en un "miratge", ja que l'escenari segueix sent d'. Per tot això, ha tornat a apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania i ha reiterat l'actuació tardana delen prendre decisions per gestionar la problemàtica.

