El PP de Sirera assajarà una campanya «barcelonina i assenyada»

L'actitud davant l'okupació com a símbol



"Ser alcalde el 2027"

, "evitar la crispació" i deixar clares les distàncies entre el PP i la resta de forces de la, de Ciutadans a Vox passant per Valents. Aquesta és l'estratègia en la qual vol jugar a fons la direcció del, amb el seu alcaldable per Barcelona,, de cara a les eleccions municipals. Un enfocament que encaixa, segons ells, amb la línia política d'i que l'alcaldable ja ha explicitat darrerament. L'objectiu d'aquesta campanya, segons fonts del PP, és molt clar:al consistori, passar dels actuals 2 regidors del 2019, assolits pels pèls, a 4. Però al PP són conscients que amb l'actual mapa fragmentat, l'important és ser presents al consistori i que tot increment de la representació serà un èxit. "Ser 3 regidors i condicionar la governabilitat seria un triomf", asseguren.Ciutadans ja ha anunciat que farà del discurs antiokupes un dels elements centrals de la seva campanya, amb la presència de la seva alcaldable, Anna Grau, davant l'espai okupat il·legalment d'. Per aquest dijous, elha convocat un acte per desallotjar El Kubo, al qual han confirmat assistència. El PP no hi anirà, ja que no hi ha una ordre judicial que avali l'actuació. Des de l'equip de Sirera posen aquest fet com a exemple d'una línia "seriosa" pròpia d'un partit de govern.Sirera ha demanat per carta a l'alcaldessaque faci de mediadora amb els propietaris de les dues finques okupades i els dos jutjats que intervenen en els procediments de desallotjament "per trobar una data conjunta per donar compliment a l'ordre legal de desnonament". Sirera també recorda que els dos immobles van ser okupats durant el mandat de Jordi Hereu i han continuat durant els mandats dei Ada Colau.Des de l'equip de Sirera assenyalen quin és l'objectiu a llarg termini del candidat: "Ser alcalde del 2027". Per això reclamaran ara un bon resultat, uns 4 regidors que serien una bona plataforma de cara a les properes municipals, quan confien a assolir 8-9 regidors. Al PP afirmen que són l'única formació de la dreta espanyola que pot ser present ara al consistori, i que si els votants de Ciutadans, Valents i Vox es decantessin per un vot útil, el PP podria arribar a 6 regidors.serà a Barcelona el 18 de maig. No es descarta una altra visita pe`ro el líder del PP es juga molt en aquestes eleccions i ha de fer campanya arreu de l'Estat. Tampoc està prevista la presència d'Isabel Díaz Ayuso, concentrada en obtenir la majoria absoluta a la Comunitat de Madrid. I, en tot cas, potser massa polaritzadora per una campanya tan "barcelonina i assenyada".

