Autoritzen que una metgessa designada per la defensa d'Alves examini la víctima de la violació

Presó per l'elevat risc de fuga

"Severs indicis" contra Alves

ha autoritzat que una metgessa designada per l'advocat de l'exjugador de futbol examinique va denunciar-lo per violació. Segons ha avançat, la resolució es va comunicar aquest dilluns i atén al recurs d'apel·lació presentat per la defensa d'Alves, que sol·licitavaD'aquesta manera, tal com ja va demanar la magistrada titular delse li farà un examen mèdic per determinar el seu estat psicològic i també les seqüeles que pugui tenir. Segons el diari, fa dues setmanes, un dels forenses deva emetre un informe en què el metge signant concloïa l'oportunitat de derivar la víctima a la unitat de psicologia del mateix centre per fer una anàlisi. Aquesta cita no s'ha produït i ara podrà assistir-hi la metgessa designada per la defensa.El text indicava que la suposada agressió sexual provocava un plor incontrolable a la víctima i revelava que sentia que la gent estava qüestionant constantment el seu relat.perquè té la sensació que algun detectiu contractat per la defensa del jugador la pot estar seguint. També va afirmar sentit pànic de pensar que en algun moment es pugui saber la seva identitat., en el qual, tal com indica l’Audiència, haurà de ser present la metgessa designada pel despatx d’Alves.Els indicis que s'han recollit fins ara i detallats per diversos mitjans les darreres setmanes, no són favorables al brasiler i El cas Dani Alves té diversos capítols. Els fets van tenir lloc la nit del 30 de desembre. No va ser fins al 20 de gener que Alves va tornar a Espanya per assistir a l'enterrament de la seva sogra i, també, per comparèixer davant de la jutge, que el va enviar a presó.El motiu va serd'un futbolista milionari, amb nacionalitat brasilera i que en aquell moment jugava en un club de Mèxic. Però també ladel futbolista, que va començar dient que no coneixia la víctima i, després, que la coneixia, però que no hi havia mantingut relacions sexuals. Versions, totes dues, que xocaven amb els indicis trobats pels Mossos i amb l'explicació que va donar la noia en tot moment.En total, Alves ha donat fins a cinc versions dels fets, a l'espera de quins arguments exposarà aquest dilluns davant la jutgessa d'instrucció. El 21 de febrer, l'va ratificar la presó preventiva argumentant que el risc de fuga persisteix i que hi ha "" contra el futbolista, que fan augmentar la possibilitat de marxar de l'Estat per no haver d'anar a judici. Més enllà de la versió de la víctima, els testimonis de la discoteca -les amigues de la noia i els treballadors del local- corroboren la versió de la denunciant. De fet, una amiga de la víctima va explicar a la jutgessa que Alves també li havia fet tocaments, però de moment no ha volgut denunciar.En la vista d'aquest dilluns, Alves mirarà de convèncer la jutgessa que no és necessària la presó preventiva, perquè no hi ha risc de fuga, i proposarà altres mesures cautelars menys restrictives. En el darrer intent de sortir de la presó, la defensa del jugador ja va oferir alternatives, com ara unaper localitzar-lo, i va al·legar que teniaa Barcelona. Res d'això no va convèncer el tribunal, que va negar que tingui vinculació amb la ciutat -només hi ve de vacances i la família la té al Brasil- i va constatar l'amenaça real d'una, tenint en compte els fets que s'estan investigant.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola