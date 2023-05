Consulta el número de desempat de la preinscripció escolar

Ja hi ha número de desempat per a la. Aquesta xifra serveix per reordenar les sol·licituds que estiguin empatades en nombre de punts per obtenir una plaça educativa a l'escola i l'institut. El número és eli serveix tant per al segon cicle d'educaciócom per aEl primer de la llista en cas d'empat en puntuació és el 66.646 fins a ocupar el nombre de places disponibles. A partir del número de desempat, en cada centre, i en ordre creixent, s'ordenaran les sol·licituds de les famílies amb una mateixa puntuació.A totes les sol·licituds que participen en el procés de preinscripció se'ls atorga aleatòriament un número de desempat que surt publicat en el llistat de sol·licituds, un cop resoltes les reclamacions.L'11 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva de sol·licituds i el 12 les llistes d'alumnat admès a cada centre i si s'escau, la llista d'espera.

