Putin acusa Occident de declarar la «guerra» a Rússia

apuja el to i ja acusa obertamentde perpetrar una "guerra" contra. El líder del Kremlin, en el discurs amb motiu del, ha assegurat que hi ha una campanya d'"odi i" perpetrada per les elits dels països occidentals amb l'objectiu de provocar la "desintegració i destrucció" del país que presideix.En un missatge des de la plaça Roja de, Putin ha assegurat que l'objectiu dels que ha anomenat els seus "enemics" és "eliminar" els resultats de lal. El màxim dirigent rus ha assegurat que els països occidentals volen "destruir els valors tradicionals" i han "oblidat qui va derrotar els". De fet, el president rus ha afirmat que ara amb la guerra a Ucraïna hi ha una "nova campanya decontra Rússia, ambreclutats d'arreu del món".Mentre el president rus ha advertit que el món viu en un "", ha agraït la feina dels "participants" en el que encara denomina "operació militar especial" a Ucraïna. "No hi ha res més important que el vostre combat", ha dit Putin als, després de defensar que vol un "futur pacífic" però que farà el que sigui per protegir les seves fronteres, incloses les dels territoris annexionats de l'est d'Ucraïna.Putin ha fet el discurs envoltat dels principals líders dels aliats de Rússia a l', a més del president bielorús. En aquest context, també ha aprofitat per criticar que els països "globalistes" d'Occident provoquin "conflictes sagnants i cops d'estat", minuts abans de fer la tradicional ofrena davant la tomba del soldat desconegut.​​​​​

