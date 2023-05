Els socorristes de les platges de Barcelona, en vaga indefinida

‼️ ELS SOCORRISTES DE BARCELONA ANEM A LA VAGA‼️@aunar_group es nega a pagar-nos els sous i @bcn_ajuntament no ens dona una solució.



🆘 El model de gestió actual NO funciona 👇🏻 https://t.co/g81djrjwZR pic.twitter.com/NJ2tNwaQBs — CGT Socorristas Barcelona 🏴 (@socorristasbcn) May 9, 2023

Els socorristes de leshan iniciat aquest dimarts una vaga indefinida que afectarà lesque conformen el litoral de la capital catalana:. Els treballadors inicien aquesta aturada perquè afirmen que l'empresa que té la concessió d'aquest servei a la capital catalana,, no els hagi pagat el sou del mes d'abril.a través d'un escrit en què ha indicat que la companyia ha dit que pateix problemes financers que li fan impossible poder assumir l'abonament de les nòmines. El sindicat ha apuntat que Aunar Group ha anunciat que podria presentar un concurs de creditors que suposaria "deixar la ciutat sense un servei d'emergència bàsic". Al mateix temps, ha exigit que es compleixin els acords sindicals pactats i "unes condicions laborals i econòmiques dignes". També ha demanat a l’Ajuntament que intervingui per resoldre la situació.o bé per l’empresa o per l’Ajuntament de Barcelona", han apuntat des de CGT que han recordat que el consistori té"com a garantia definitiva del contracte". El sindicat ha assenyalat que aquest tema "no pot esperar per la gravetat que comporta pels empleats", sobretot a l'hora de fer front a despeses del dia a dia com l'habitatge, els serveis bàsics o l'alimentació. Alhora ha considerat que Aunar Groupl'any 2016 en relació amb el càlcul de l'extensió de contracte sobre l'excedent d'hores a la jornada que es realitza a les platges de Barcelona.Així, han remarcat que l'empresa. "No estem en contra de fer hores extres, però volem que es comptabilitzin aquestes hores que excedeixen la jornada diària", ha apuntat el sindicat. CGT ha dit que a aquestes irregularitats se li sumen d'altres com no fer correctament l'avís perquè els socorristesi es reincorporin; un desemparament en la gestió del servei en el seu darrer any de licitació; formació pendent de l'any 2022; o manca de material de protecció.

