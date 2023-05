Tres ciutats encara no han presentat els plans d'emergència per sequera tres anys després

Una obligació del juny de 2020

Sancions als municipis

Tres ciutats –- encara no han presentat els plans d'emergència per sequera. Es tracta deld'una foto on els grans municipis de país no queden massa bé:per l'ACAEn els darrers dies han presentat la documentació Calafell, Esparreguera, Molins de Rei, Ripollet i Viladecans. Aquest fet ha reduït a tres les ciutats que encara no han fet el tràmit. Tot i així, n'hi ha molts altres amb deures: eni en 21 més continuen en tràmit.(27): Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Castelldefels, Girona, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manlleu, el Masnou, Mataró, Montcada i Reixac, Olot, Palafrugell, Pineda de Mar, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Reus,Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Terrassa, Vic i Vilassar de Mar(11): Badalona, Cambrils,Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Martorell, Mollet del Vallès, Olesa de Montserrat, Rubí, Salou, Salt, Sant Joan Despí, Tarragona i Vilanova i la Geltrú(21): Banyoles, Calafell, Esparreguera, les Franqueses del Vallès, Gavà, Lloret de Mar, Manresa, Molins de Rei, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Valls, el Vendrell, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vila-seca(3): Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat i FigueresSegons estableix el pla de sequera aprovat gener del 2020, elshan de definir unes mesures específiques en funció dels cinc escenaris, el famós semàfor de la sequera . S'havia de, és a dir, quasi fa tres anys.Aquests plans han de garantir eli s’han de posar a disposició de la ciutadania per tal que pugui conèixer les mesures concretes a adoptar en cada escenari o les mesures de contingència que els poden afectar en els casos d’alerta, excepcionalitat o emergència per sequera. Unes mesures que poden incloure reduccions de pressió, i fins i tot, la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.Els municipis que no arriben al llindar dels 20.000 habitants també poden presentar els plans a l'ACA de manera. Segons el Govern, amb dades actualitzades del 23 de març, ho han fet 14 municipis. Però, Calella i Torredembarra, que tinguin el. La resta es troben en tràmit o han rebut un informe desfavorable.(2): Calella i Torredembarra(8): Castellbisbal, Gaià, Masllorenç, Oristà, Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria de Merlès(4): Begur, Castell-Platja d'Aro, Parets del Vallès, RosesLes sancions als ajuntaments que incompleixen les mesures per fer front a la sequera han estat motiu de debat polític en les últimes setmanes i a les portes de les eleccions del 28-M. Finalment, la setmana passadade convocar-se les ajudes als ajuntaments per poder fer obres per l'estalvi d'aigua.

