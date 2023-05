Normalitzada la circulació de l'R4 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa

Rodalies Barcelona, línea R4: Retrasos medios de 10' por una incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa.

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) May 9, 2023

Situació normalitzada a l'R4 després d'un matí de retards.ja circulen sense cap mena de problema ni incidència després d'haver-ho fet per via única entre les estacions deper una avaria de senyalització. La incidència afectava el funcionament de la línia des de primera hora del matí,Segons ha detallat, arran d'aquesta incidència els combois han arribat a circular amb retards mitjans de deu o quinze minuts des de l'inici de la prestació del servei.els tècnics han treballat per solucionar la incidència "com més aviat millor".[plantillvirals]

