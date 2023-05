Un estudi qüestiona la utilitat d'un dels productes estrella de la pandèmia

Un cop superada la, és el moment que la ciència valori allò que s'ha fet bé i allò que s'ha executat malament. Mai se sap quan es pot tornar a repetir un escenari d'd'aquesta rellevància, i val la pena estar preparat. En aquesta línia, un grup de més d'una vintena de científics ha qüestionat la utilitat d'un dels productes estrella durant els anys de laL'estudi, publicat a la revista acadèmica, planteja que les tovalloletes desinfectants "en molts casos no són útils o inclús perjudicials" per a la salut. Per aquest motiu, recomanen fer ús freqüent de la rentada de mans amb, i només utilitzar productes desinfectants "només quan sigui necessari".El motiu és que aquestes tovalloletes contenenque, mentre que tenen utilitat per desinfectar superfícies, si contacten amb l'ésser humà poden ser perjudicial. De fet, diverses investigacions han demostrat al llarg del temps que la interacció amb aquests components està vinculada a l', lai la. Altres estudis fets en animals també ho relacionen amb lao lesen el naixement.Per tot això, el grup de científics recomana evitar l'ús dels productes que portin amoni quaternari en casos en què no sigui imprescindible utilitzar-los. "Ésque les substàncies químiques que utilitzem en va per combatre unan'estiguin alimentant una altra", apunta un dels investigadors.

