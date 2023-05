Alerta per una nova estafa a Vinted i Wallapop: et roben els diners i el teu producte

Les plataformes de segona mà comtenen milers d'usuaris que intercanvien productes a través dels serveis d'aplicacions. Totes elles generen un potent mercat al voltant de béns o productes ja fets servir, com ara roba, mobles o videojocs. El públic d'aquestes plataformes és global, i sol passar que, en enviar certs productes per correu, pots arribar a connectar-te amb altres països comAra bé, com tota exposició comercial a internet, té riscos. I els lladres informàtics estan a l'aguait de tots els possibles moviments dels usuaris.Un usuari de TiktTok,, ha relatat una estafa que s'està estenent entre els usuaris de Vinted -una de les més utilitzades a l'estranger, però que ja té un fort arrelament a Catalunya- i pot fer el salt a altres serveis com Wallapop. L'usuari ha fet una crida perquè la gent estigui atenta i no els passi com a ell, que tenia diferents peces de roba exposades i un usuari holandès. i va resultar una estafa demolidora.El truc va ser molt contundent: el comprador va denunciar a l'Ángel que li havia enviat un producte erroni. En concret, un joc d'escacs.denunciava a la plataforma que l'usuari espanyol havia comès un error i adjuntava fotografies i tot en la mateixa caixa que ell ho havia enviat. No hi havia cap manera perquè Hernández pogués demostrar la seva innocència tot i denunciar-ho a VintedAquesta mena de plataformes tenen polítiques molt restrictives per tal de protegir el comprador, però en molts casos surt perjudicat el venedor si pateix una estafa d'aquestes característiques. En aquest cas,ho va tenir tot molt fàcil: es queda amb la roba, estafa els 225 euros i li surt tot de manera gratuïta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola