Wallapop es disculpa per la seva polèmica campanya pel dia de la mare

Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida"

No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta. pic.twitter.com/lPbiJQfqIs — Lucía M. Taboada (@merylou) May 7, 2023

La plataformava demanar disculpes aquest dilluns al vespre per la polèmica campanya queEn aquesta simulava una trucada falsa que rebien tots aquells usuaris que tinguessin l'aplicació instal·lada al telèfon mòbil i que va causar malestar a les xarxes socials, especialment entre les persones que havien perdut la seva mare.. T'està trucant perquè venguis el que no fas servir", expressava la notificació que la plataforma va enviar aquest diumenge als seus usuaris, un missatge pel qual Wallapop ha lamentat "profundament el malestar generat".Des de la plataforma han reconegut no haver tingut en compte "totes les realitats" de la seva comunitat d'usuaris i "la notificació va recordar, de manera involuntària, situacions causants de dolor i tristesa".per aplicar les accions més adequades i prevenir així que es torni a repetir en ocasions futures", ha conclòs Wallapop en un comunicat.

